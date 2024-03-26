Генштаб ВСУ сообщает о десятках боевых столкновений на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ сообщает о десятках боевых столкновений на фронте

ВСУ
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В Украине на фронте в течение суток произошло 57 боевых столкновений. Россияне активно пытались штурмовать позиции ВСУ на Лиманском и Новопавловском направлениях.

Что известно о ситуации на фронте

Всего за прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 59 авиационных ударов, совершил 106 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 12 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БПЛА были уничтожены.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Купянском направлении Силы обороны отразили 1 атаку противника в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении защитники отразили 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка, Раздоловка и севернее Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 4 атаки врага в районе населенного пункта Клищиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи и Первомайске Донецкой области.

В Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районе населенного пункта Новомихайловка, где враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников возле Старомайорского Донецкой области; юго-западнее Белогорья и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству, 1 станции РЭБ, 1 району сосредоточения личного состава и 1 станции управления БПЛА противника.

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