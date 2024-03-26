ВСУ отразили 50 атак армии РФ на фронте в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 50 атак армии РФ на фронте в течение суток

Танк ВСУ
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Источник:  online.ua

По информации Генштаба ВСУ, в течение суток украинские военные 50 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли российским оккупантам многочисленные потери.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что в течение суток оккупанты из армии РФ выпустили по Украине 4 ракеты, нанесли 52 авиаудара и совершили 43 обстрела из РСЗО по позициям ВСУ и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

  • На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

  • На Лиманском направлении нашими воинами отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка и севернее Веселого Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

  • На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 5 атак врага в районе населенных пунктов Ивановское, Богдановка, Клещиевка Донецкой области.

  • На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 7 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка и Первомайское Донецкой области.

  • На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенного пункта Новомихайловка, где враг при поддержке авиации 21 раз пытался прорвать оборону наших войск.

  • На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Роботиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.

  • На Херсонском направлении в течение суток враг совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 пунктам управления и 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству и 1 составу боеприпасов противника.

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