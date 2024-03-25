ВСУ заставили боевые корабли флота России сбежать с территории Крыма — ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ заставили боевые корабли флота России сбежать с территории Крыма — ГУР

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Все чаще с побережья временно оккупированному Крыму поступают новости об успешном огневом поражении объектов черноморского флота государства-агрессора России.

Как ВСУ заставили боевые корабли флота России сбежать с территории Крыма

Благодаря украинским морским дронам ГУР МО Украины Magura V5 на дно пошли разведывательный корабль "Иван Хурс", десантные суда "Акула" и "Серна", ракетный корабль "Ивановец", большой десантный корабль "Цезарь Куников" и патрульный корабль ЧФ РФ ”. Недавно они поразили Судоремонтный завод ЧФ РФ в Севастополе, где, среди прочего, был пришвартован большой десантный корабль врага "Ямал", — заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Украинские дроны с каждым разом становятся еще лучше, еще мощнее, еще точнее. Это та угроза, которая постоянно удерживает российскую федерацию в напряжении, — сказал он.

Что сказали в ГУР о дроне Magura V5

Он отметил, что уникальный морской дрон Magura V5, названный в честь славянской богини войны, — это чисто украинская разработка, которой руководят украинские фиховцы.

Также он сообщил, что украинские военные разведчики постоянно осуществляют мониторинг перемещения кораблей окупантов.

Все что касается перемещения боевых кораблей и катеров России постоянно мониторится для того, чтобы своевременно обнаружить, передать информацию и уничтожить вражеский военный объект… Это маленькие кирпичики, которые закладываются в большие стратегические операции — освобождение всех наших оккупированных территорий, — подытожил Вадим Скибицкий.

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