ВСУ заставили боевые корабли флота России сбежать с территории Крыма — ГУР

Все чаще с побережья временно оккупированному Крыму поступают новости об успешном огневом поражении объектов черноморского флота государства-агрессора России.
Как ВСУ заставили боевые корабли флота России сбежать с территории Крыма
Что сказали в ГУР о дроне Magura V5
Он отметил, что уникальный морской дрон Magura V5, названный в честь славянской богини войны, — это чисто украинская разработка, которой руководят украинские фиховцы.
Также он сообщил, что украинские военные разведчики постоянно осуществляют мониторинг перемещения кораблей окупантов.
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