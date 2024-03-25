ЗСУ змусили бойові кораблі флоту Росії утекти з території Криму — ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ змусили бойові кораблі флоту Росії утекти з території Криму — ГУР

корабель

Все частіше з узбережжя тимчасово окупованому Криму надходять новини про успішне вогневе ураження об’єктів чорноморського флоту держави-агресора Росії.

Як ЗСУ змусили бойові кораблі флоту Росії утекти з території Криму

Завдяки українським морським дронам ГУР МО України Magura V5 на дно пішли розвідувальний корабель “Іван Хурс”, десантні судна “Акула” та “Серна”, ракетний корабель “Івановєц”, великий десантний корабель “Цезарь Куніков” та патрульний корабель ЧФ РФ “Сєрґєй Котов”. Нещодавно вони ж уразили Судноремонтний завод ЧФ РФ у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога “Ямал”, — заявив представник ГУР Вадим Скибіцький.

Українські дрони з кожним разом стають ще кращими, ще потужнішими, ще точнішими. Це та загроза, яка постійно тримає російську федерацію в напруженні, — сказав він.

Що сказали у ГУР про дрон Magura V5

Він зазначив, що унікальний морськй дрон Magura V5, названий на честь слов'янської богині війни — це суто українська розробка, якою керують українські фіхівці.

Також він повідомив, що українські воєнні розвідники постійно здійснюють моніторинг переміщення кораблів окупантів.

Усе що стосується переміщення бойових кораблів та катерів рф постійно моніториться для того, щоб своєчасно виявити, передати інформацію і знищити ворожий військовий об’єкт… Це маленькі цеглинки, які закладаються у великі стратегічні операції — звільнення усіх наших окупованих територій , — підсумував Вадим Скібіцький.

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