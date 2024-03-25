ЗСУ змусили бойові кораблі флоту Росії утекти з території Криму — ГУР

Все частіше з узбережжя тимчасово окупованому Криму надходять новини про успішне вогневе ураження об’єктів чорноморського флоту держави-агресора Росії.
Як ЗСУ змусили бойові кораблі флоту Росії утекти з території Криму
Що сказали у ГУР про дрон Magura V5
Він зазначив, що унікальний морськй дрон Magura V5, названий на честь слов'янської богині війни — це суто українська розробка, якою керують українські фіхівці.
Також він повідомив, що українські воєнні розвідники постійно здійснюють моніторинг переміщення кораблів окупантів.
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