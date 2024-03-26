За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом доби українські військові 50 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ та завдали російським окупантам численних втрат.

Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні

Зазначається, що протягом доби окупанти з армії РФ випустили по Україні 4 ракети, завдали 52 авіаудари та здійснили 43 обстріли з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, та північніше Веселого Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак ворога в районі населених пунктів Іванівське, Богданівка, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворог здійснив 3 безуспішних атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 пунктах управління та 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу та 1 складу боєприпасів противника.