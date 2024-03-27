ЗСУ знищили понад тисячу російських солдатів, 11 танків та 27 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 439 190 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1030 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 6904 (+11) од.;

бойових броньованих машин — 13216 (+9) од.;

артилерійських систем — 10931 (+27) од.;

РСЗВ — 1019 од.;

засоби ППО — 728 (+1) од.;

літаків — 347 од.;

вертольотів — 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8578 (+25) од.;

крилаті ракети — 2015 (+1) од.;

кораблі/катери — 26 од.;

підводні човни — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 14539 (+41) од.;

спеціальна техніка — 1794 (+5) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 пунктах управління та 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу та 1 складу боєприпасів противника.

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 67 бойових зіткнень. Ворог намагається атакувати ЗСУ на трьох напрямках у Донецькій області.

На Лиманському напрямку захисники відбили 13 атак противника у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, та північніше Веселого Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.