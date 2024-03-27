ЗСУ знищили понад тисячу російських солдатів, 11 танків та 27 артсистем
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад тисячу російських солдатів, 11 танків та 27 артсистем

Генштаб ЗСУ
зсу

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 439 190 військових.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1030 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 6904 (+11) од.;

  • бойових броньованих машин — 13216 (+9) од.;

  • артилерійських систем — 10931 (+27) од.;

  • РСЗВ — 1019 од.;

  • засоби ППО — 728 (+1) од.;

  • літаків — 347 од.;

  • вертольотів — 325 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8578 (+25) од.;

  • крилаті ракети — 2015 (+1) од.;

  • кораблі/катери — 26 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 14539 (+41) од.;

  • спеціальна техніка — 1794 (+5) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 пунктах управління та 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу та 1 складу боєприпасів противника.

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 67 бойових зіткнень. Ворог намагається атакувати ЗСУ на трьох напрямках у Донецькій області.

На Лиманському напрямку захисники відбили 13 атак противника у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, та північніше Веселого Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога у районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Невельське та Первомайське Донецької області, — зазначає Генштаб.

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