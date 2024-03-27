ЗСУ знищили понад тисячу російських солдатів, 11 танків та 27 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 439 190 військових.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1030 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 6904 (+11) од.;
бойових броньованих машин — 13216 (+9) од.;
артилерійських систем — 10931 (+27) од.;
РСЗВ — 1019 од.;
засоби ППО — 728 (+1) од.;
літаків — 347 од.;
вертольотів — 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8578 (+25) од.;
крилаті ракети — 2015 (+1) од.;
кораблі/катери — 26 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 14539 (+41) од.;
спеціальна техніка — 1794 (+5) од.
Яка ситуація на фронті
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 пунктах управління та 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу та 1 складу боєприпасів противника.
В Україні на фронті впродовж доби відбулося 67 бойових зіткнень. Ворог намагається атакувати ЗСУ на трьох напрямках у Донецькій області.
На Лиманському напрямку захисники відбили 13 атак противника у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, та північніше Веселого Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
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