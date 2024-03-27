ЗСУ завдали ураження засобу ППО та станції РЕБ армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російської армії.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 27.03.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Протягом доби зафіксовано 49 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 7 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 73 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки в районах населених пунктів Іванівське, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 3 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах, де зосереджувалися ворожий особовий склад, озброєння та військова техніка противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох районах зосередження особового складу, одному засобу протиповітряної оборони, одный станції РЕБ та ще одному важливому об’єкту армії РФ.