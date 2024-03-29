Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що наразі злочинна армія РФ користується взразливістю системи ППО України для посилення ракетних та дронових атак.

Що відомо про використання армією РФ вразливостей ППО України

Деградація системи протиповітряної оборони України являє собою один із найбезпосередніших шляхів, за допомогою яких російські сили можуть чинити нелінійний оперативний вплив, — пояснюють аналітики. Поширити

Вони зазначають, що посилення військовими злочинцями армії РФ ракетних та дронових атак по Україні змушує військово-політичне керівництво держави перекидати із без того невелику кількість засобів ППО з лінії фронту для захисту тилових міст та об’єктів критичної інфраструктури.

Підкреслюється, що через це військові літаки злочинної армії РФ можуть почуватись у відносній безпеці в районі лінії фронту.

Це також дає змогу авіації окупантів посилити бомбардування плануючими бомбами, а також проводити масовані ракетні та дронові атаки по тилових містах.

Розширення авіаційних операцій може дозволити російським військам значно знизити бойові можливості України та ізолювати ділянки поля бою на підтримку зусиль із досягнення значущих в оперативному плані успіхів, — попереджають у ISW. Поширити

Водночас аналітики підкреслюють, що подальша допомога Україні з боку США може створити ширшу і стабільнішу систему української ППО, яка позбавить російські сили цих можливостей.

Що відомо про особливості останнніх масованих атак армії РФ по Україні

Протягом ночі, 29 березня, окупаційна армія РФ провела вже четверту протягом цього місяця масовану ракетно-дронову атаку по Україні.

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, це в четвертий раз за місяць російські окупанти масовано атакують критичну енергетичну інфраструктуру України.

Коваленко зазначив, що у ніч на 29 березня було зафіксовано найтриваліший проліт крилатої ракети Х-101/555 за маршрутом дальністю 2,1 тис км.

А цей своєрідний рекорд і маневрування ракети стали можливими через відсутність на траєкторії польоту відповідних засобів перехоплення, — пояснює Коваленко. Поширити

Аналітик також зазначив, що атака ворожих дронів Shahed-136 також виявилась однієї з найбільш тривалих від початку масштабного вторгнення армії РФ.

Зліт перших "шахедів" стався близько 20:30 28 березня, а останній дрон-камікадзе був ліквідований у Львівській області близько 5:00 29 березня. Тобто наліт сумарно тривав 8,5 годин.

Коваленко додав, що ще однією особливістю цієї атаки стала інформація про порушення повітряного простору Молдови двома російськими ракетами Х-101/555.

Таким чином, протягом березня це другий верифікований випадок входження російських ракет у чужий ПП під час здійснення маневрів, що стає вже системним явищем. З іншого боку, російські ракети регулярно перетинають повітряний простір Молдови, на що Кишинів ніяк не може відреагувати хоча б з тієї причини, що необхідного для перехоплення цих типів ракет ППО у них просто немає, — наголошує аналітик. Поширити

Коваленко також визнав, що російські окупанти змогли вдосконалити власні ракетно-дронові атаки по Україні.

З іншого боку, підвищення ефективності нанесення ударів дозвуковою компонентою засобів ураження відсутнє.