Армія РФ проводить підготовку до мобілізації українських підлітків на окупованих територіях

За інформацією аналітиків Центру національного спротиву, російські військові злочинці з армії РФ готуються мобілізувати українських підлітків на окупованих територіях.

Що відомо про наміри армії РФ мобілізувати підлітків на окупованих територіях України

Аналітики зазначають, що на окупованих територіях півдня України кремлівські загарбники вже зібрали так звані “призовні документи” у місцевих підлітків.

Крім того, загарбники готуються забирати в армію молодих людей, які проживають в східних регіонах та у Криму.

Рекрутинг мешканців захоплених територій є порушенням міжнародного права, яке РФ вчергове ігнорує, — підкреслюють аналітики ЦНС. Поширити

Зараз окупанти обіцяють, що "строковики" нібито не будуть направлені на службу, проте практика зовсім інше — підлітків потім вербують укладати контракт з росармією, і вже у якості начебто "добровольців" кидають на фронт.

Особливу увагу вербуванню ворог приділяє тим, хто має борги, — зазначають у ЦНС. Поширити

Що відомо про шалені втрати армії РФ на півдні України

За словами речниці Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, з району Кринок на лівому березні Дніпра у Херсонській області не повертається близько 60-70% особового складу штурмових груп російських окупантів.

Якщо на Запорізькому напрямку облаштована вся ситуація — від ландшафту до скупчення військ для того, щоб регулярно проводити штурми. То на Херсонському напрямку, де у районі Кринок ворог безуспішно вже багато місяців намагається вибити наших з плацдарму, тут складна ситуація у них з формуванням штурмових підрозділів, — підкреслила Гуменюк. Поширити

За її словами, російські окупанти змушені перекидати резерви з глибоких тилів та з третьої лінії оборони.