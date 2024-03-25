Чи може армія РФ захопити Часів Яр — пояснення аналітиків

Аналітики з Інституту вивчення війни зазначають, що наразі окупаційна армія РФ намагається просуватись у бік Часового Яру на Донеччині.

Чи загрожує Часовому Яру захоплення чи оточення

На переконання аналітиків ISW, протягом найближчих місяців місту поблизу Бахмуту, навколо якого був створений новий рубіж оборони ЗСУ, не загрожує захоплення ворогом або оточення.

Зазначається, що обмежена наступальна операція російських окупантів в районі Бахмуту триває з листопада 2023 року.

Метою цього ворожого наступу, як зазначають аналітики, є повернення втрачених позицій в результаті минулорічного контрнаступу ЗСУ в районі Роботиного у Запорізькій області та захоплення Часового Яру поблизу Бахмута.

Аналітики підкреслюють, що російські воєнкори описують бойові дії з боку російських окупантів як такі, що створюють умови для захоплення Часового Яру.

При цьому в ISW відмовились публікувати чи описувати наявні зображення характеру бойових дій в районі Часового Яру.

Зазначається, що українські військові побудували потужну кільцеву оборону навколо міста.

Аналітики припускають, що російські окупанти намагатимуться прорвати оборону українських військових.

Також зазначається, що командування злочинної армії РФ планувало перекинути додаткові сили в район Часового Яру з Авдіївського напрямку в середині лютого.

Однак можливість використати тактичні вразливі місця безпосередньо на захід від Авдіївки спонукала росіян підтримувати темп наступальних дій на цій ділянці фронті.

Аналітики також зазначають, це також могло суттєво завадити російському командуванню зосередити додаткові сили на Бахмутському напрямку.

Що відомо про загальну ситуацію на фронті

Аналітики ISW звертають увагу на нещодавнє просування окупаційної армії РФ в районі Бахмута, Авдіївки та на південний захід від Донецька.

При цьому українські військові утримують позиції поблизу Орлівки на Авдіївському напрямку.

Зазначається, що протягом 24 березня тривали позиційні бої на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна.

Зокрема, бойові дії точились в районі Синьківки, біля Тернів та Ямполівки й в районі Серебрянського лісництва та Білогорівки.

Окрім цього аналітики звертають увагу на просування окупантів армії РФ на південь від Богданівки, що на північний захід від Бахмута та на північ від Кліщіївки.

За інформацією Генштабу, ЗСУ відбили ворожі атаки поблизу Роздолівки, Веселого, Спірного, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Крім того, геолокаційні кадри свідчать про те, що армія РФ нещодавно наступала на захід від Тоненького.

Водночас українські сили утримують позиції на західній околиці Орлівки, попри інформацію про просування окупантів на захід від цього населеного пункту.

При цьому аналітики зазначають, що мало місце незначне просування окупантів на південь від Новомихайлівки.

Позиційні бої тривають на адмінкордоні Донецької та Запорізької областей.

Позиційні бої також тривали на заході Запорізької області.

За інформацією українських та російських джерел, бої тривали біля Роботиного та Вербового.

Водночас мілблогери РФ запевняли, що загарбники просунулися до двох кілометрів на північний захід від Вербого впродовж останніх декількох днів.

За словами українських офіційних осіб, 24 березня російські піхотинці безуспішно атакували позиції ЗСУ біля Кринок на лівому березі Херсонщини.