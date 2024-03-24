Аналітики заявляють про загострення ситуації в районі Часового Яру

Аналітики проекту DeepState заявляють про надзвичайно складну ситуацію для українських військових в районі Часового Яру на Донеччині.

Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру

Аналітики із посиланням на 67-му окрему механізовану бригаду зазначають, що активні бойові дії тривають вздовж залізничних шляхів на схід від Часового Яру.

В DeepState підкреслюють, що російські окупанти проводять хвилі атак практично по всій смузі лінії оборони.

Їх мета очевидна — зайти по хребту в Часовий Яр. Ворог користується браком засобів ураження та перевагою у живій силі та техніці. Ситуація повільно, але впевнено, погіршується, — підкреслюють аналітики. Поширити

Що відомо про успіхи українських військових на півдні

За інформацією представників Сил оборони півдня, протягом доби в районі Оріхова у Запорізькій області та на лівому березі на Херсонщині українські військові знищили більше сотні одиниць військової техніки окупаційної армії РФ.

Зокрема, серед знищеного озброєння три зенітно-ракетні комплекси — переносний, "Стріла-10" та "Тунгуска".

На лівобережжі Дніпра окупанти наважилися на два невдалі штурми наших позицій в районі Кринок на Херсонщині, а також здійснили чотири штурми поблизу Роботиного на Запоріжжі. Зазнавши втрат, відійшли на свої вихідні позиції. Наші бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій, — підкреслюють представники Сил оборони півдня. Поширити

Зазначається, що українські військові завдають влучних ударів по місцях дислокації ворожої техніки та особового складу, вогневих позиціях та об’єктах тилового забезпечення.

Втрати російських окупантів на Оріхівсьому та Херсонському напрямках склали 124 окупанти та 104 одиниці озброєння та військової техніки.

Серед знищеного:

РСЗВ “Град”,

18 гармат,

8 мінометів,

2 станкових гранатомети "Полум’я",

протитанковий ракетний комплекс

2 портативні станції РЕБ,

2 антени управління БпЛА,

3 станції управління БпЛА,

розвідувальний БпЛА,

вежа зв’язку,

радіотехнічне обладнання,

58 одиниць автобронетехніки,

3 аерофотостанції

Знищено ще 2 пункти боєпостачання та бліндаж, а також місце дислокації особового складу ворога, — додають представники Сил оборони півдня. Поширити

Зазначається, що окрім цього також знищено 3 ворожі ЗРК — переносний, "Стріла-10" та "Тунгуска".