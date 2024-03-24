Аналитики проекта DeepState заявляют о чрезвычайно сложной ситуации для украинских военных в районе Часового Яра Донецкой области.
Что известно о ситуации в районе Часового Яра
Аналитики со ссылкой на 67-ю отдельную механизированную бригаду отмечают, что активные боевые действия продолжаются вдоль железнодорожных путей к востоку от Часового Яра.
В DeepState подчеркивают, что российские оккупанты проводят волны атак практически по всей полосе линии обороны.
Что известно об успехах украинских военных на юге
По информации представителей Сил обороны юга, в течение суток в районе Орехова в Запорожской области и на левом берегу Херсонской области украинские военные уничтожили более сотни единиц военной техники оккупационной армии РФ.
В частности, среди уничтоженного вооружения три зенитно-ракетных комплекса — переносной, "Стрела-10" и "Тунгуска".
Отмечается, что украинские военные наносят меткие удары по местам дислокации вражеской техники и личного состава, огневых позициях и объектах тылового обеспечения.
Потери российских окупантов на Ореховском и Херсонском направлениях составили 124 кафира и 104 единицы вооружения и военной техники.
Среди уничтоженного:
РСЗО "Град",
18 орудий,
8 минометов,
2 станковых гранатомета "Пламя",
противотанковый ракетный комплекс
2 портативные станции РЭБ,
2 антенны управления БпЛА,
3 станции управления БпЛА,
разведывательный БпЛА,
башня связи,
радиотехническое оборудование,
58 единиц автобронетехники,
3 аэрофотостанции
Отмечается, что кроме этого также уничтожены 3 вражеских ЗРК — переносная, "Стрела-10" и "Тунгуска".
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