Аналитики проекта DeepState заявляют о чрезвычайно сложной ситуации для украинских военных в районе Часового Яра Донецкой области.

Что известно о ситуации в районе Часового Яра

Аналитики со ссылкой на 67-ю отдельную механизированную бригаду отмечают, что активные боевые действия продолжаются вдоль железнодорожных путей к востоку от Часового Яра.

В DeepState подчеркивают, что российские оккупанты проводят волны атак практически по всей полосе линии обороны.

Их цель очевидна — зайти по хребту в Часовой Яр. Враг пользуется недостатком средств поражения и преимуществом в живой силе и технике. Ситуация медленно, но уверенно ухудшается, подчеркивают аналитики. Поделиться

Что известно об успехах украинских военных на юге

По информации представителей Сил обороны юга, в течение суток в районе Орехова в Запорожской области и на левом берегу Херсонской области украинские военные уничтожили более сотни единиц военной техники оккупационной армии РФ.

В частности, среди уничтоженного вооружения три зенитно-ракетных комплекса — переносной, "Стрела-10" и "Тунгуска".

На левобережье Днепра оккупанты решились на два неудачных штурма наших позиций в районе Крынок на Херсонщине, а также совершили четыре штурма вблизи Роботиного на Запорожье. Понеся потери, отошли на свои исходные позиции. Наши бойцы продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций, подчеркивают представители Сил обороны юга. Поделиться

Отмечается, что украинские военные наносят меткие удары по местам дислокации вражеской техники и личного состава, огневых позициях и объектах тылового обеспечения.

Потери российских окупантов на Ореховском и Херсонском направлениях составили 124 кафира и 104 единицы вооружения и военной техники.

Среди уничтоженного:

РСЗО "Град",

18 орудий,

8 минометов,

2 станковых гранатомета "Пламя",

противотанковый ракетный комплекс

2 портативные станции РЭБ,

2 антенны управления БпЛА,

3 станции управления БпЛА,

разведывательный БпЛА,

башня связи,

радиотехническое оборудование,

58 единиц автобронетехники,

3 аэрофотостанции

Уничтожены еще 2 пункта боеснабжения и блиндаж, а также место дислокации личного состава врага, добавляют представители Сил обороны юга. Поделиться

Отмечается, что кроме этого также уничтожены 3 вражеских ЗРК — переносная, "Стрела-10" и "Тунгуска".