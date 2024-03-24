Аналитики заявляют об обострении ситуации в районе Часового Яра
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитики заявляют об обострении ситуации в районе Часового Яра

Военный ВСУ
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Источник:  online.ua

Аналитики проекта DeepState заявляют о чрезвычайно сложной ситуации для украинских военных в районе Часового Яра Донецкой области.

Что известно о ситуации в районе Часового Яра

Аналитики со ссылкой на 67-ю отдельную механизированную бригаду отмечают, что активные боевые действия продолжаются вдоль железнодорожных путей к востоку от Часового Яра.

В DeepState подчеркивают, что российские оккупанты проводят волны атак практически по всей полосе линии обороны.

Их цель очевидна — зайти по хребту в Часовой Яр. Враг пользуется недостатком средств поражения и преимуществом в живой силе и технике. Ситуация медленно, но уверенно ухудшается, подчеркивают аналитики.

Что известно об успехах украинских военных на юге

По информации представителей Сил обороны юга, в течение суток в районе Орехова в Запорожской области и на левом берегу Херсонской области украинские военные уничтожили более сотни единиц военной техники оккупационной армии РФ.

В частности, среди уничтоженного вооружения три зенитно-ракетных комплекса — переносной, "Стрела-10" и "Тунгуска".

На левобережье Днепра оккупанты решились на два неудачных штурма наших позиций в районе Крынок на Херсонщине, а также совершили четыре штурма вблизи Роботиного на Запорожье. Понеся потери, отошли на свои исходные позиции. Наши бойцы продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций, подчеркивают представители Сил обороны юга.

Отмечается, что украинские военные наносят меткие удары по местам дислокации вражеской техники и личного состава, огневых позициях и объектах тылового обеспечения.

Потери российских окупантов на Ореховском и Херсонском направлениях составили 124 кафира и 104 единицы вооружения и военной техники.

Среди уничтоженного:

  • РСЗО "Град",

  • 18 орудий,

  • 8 минометов,

  • 2 станковых гранатомета "Пламя",

  • противотанковый ракетный комплекс

  • 2 портативные станции РЭБ,

  • 2 антенны управления БпЛА,

  • 3 станции управления БпЛА,

  • разведывательный БпЛА,

  • башня связи,

  • радиотехническое оборудование,

  • 58 единиц автобронетехники,

  • 3 аэрофотостанции

Уничтожены еще 2 пункта боеснабжения и блиндаж, а также место дислокации личного состава врага, добавляют представители Сил обороны юга.

Отмечается, что кроме этого также уничтожены 3 вражеских ЗРК — переносная, "Стрела-10" и "Тунгуска".

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