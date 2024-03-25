Аналитики из Института изучения войны отмечают, что оккупационная армия РФ пытается продвигаться в сторону Часового Яра на Донетчине.

Угрожает ли Часовому Яру захват или окружение

По убеждению аналитиков ISW, в ближайшие месяцы городу близ Бахмута, вокруг которого был создан новый рубеж обороны ВСУ, не грозит захват врагом или окружение.

Отмечается, что ограниченная наступательная операция российских окупантов в районе Бахмута продолжается с ноября 2023 года.

Цель этого вражеского наступления, как отмечают аналитики, — возвращение утраченных позиций в результате прошлогоднего контрнаступления ВСУ в районе Роботиного в Запорожской области и захват Часового Яра вблизи Бахмута.

Аналитики подчеркивают, что российские военкоры описывают боевые действия со стороны российских оккупантов как создающие условия для захвата Временного Яра.

При этом в ISW отказались публиковать или описывать имеющиеся изображения характера боевых действий в районе Временного Яра.

Отмечается, что украинские военные выстроили мощную кольцевую оборону вокруг города.

Аналитики предполагают, что российские оккупанты будут пытаться прорвать оборону украинских военных.

Также отмечается, что командование преступной армии РФ планировало опрокинуть дополнительные силы в район Временного Яра с Авдеевского направления в середине февраля.

Однако возможность использовать тактические уязвимые места непосредственно к западу от Авдеевки побудила россиян поддерживать темп наступательных действий на этом участке фронта.

Аналитики также отмечают, что это также могло существенно помешать российскому командованию сосредоточить дополнительные силы на Бахмутском направлении.

Что известно об общей ситуации на фронте

Аналитики ISW обращают внимание на недавнее продвижение оккупационной армии РФ в районе Бахмута, Авдеевки и юго-западнее Донецка.

При этом украинские военные удерживают позиции вблизи Орловки на Авдеевском направлении.

Отмечается, что 24 марта продолжались позиционные бои на линии Купянск — Сватово — Кременная.

В частности, боевые действия шли в районе Синьковки, возле Тернов и Ямполевки и в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки.

Кроме этого аналитики обращают внимание на продвижение окупантов армии РФ к югу от Богдановки, что к северо-западу от Бахмута и к северу от Клищиевки.

По информации Генштаба, ВСУ отразили вражеские атаки вблизи Роздолевки, Веселого, Спорного, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Кроме того, геолокационные кадры свидетельствуют о том, что армия РФ недавно наступала к западу от Тоненького.

В то же время, украинские силы удерживают позиции на западной окраине Орловки, несмотря на информацию о продвижении оккупантов к западу от этого населенного пункта.

При этом аналитики отмечают, что имело место незначительное продвижение окупантов к югу от Новомихайловки.

Позиционные бои продолжаются на админгранице Донецкой и Запорожской областей.

Позиционные бои также продолжались на западе Запорожской области.

По информации украинских и российских источников, бои продолжались у Роботиного и Вербового.

В то же время милблогеры РФ уверяли, что захватчики продвинулись до двух километров северо-западнее Вербого на протяжении последних нескольких дней.

По словам украинских официальных лиц, 24 марта российские пехотинцы безуспешно атаковали позиции ВСУ возле Крынок на левом берегу Херсона.