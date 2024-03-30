Терористи з “Ісламської держави” (ІДІЛ) вирішили ще раз публічно принизити нелегітимного президента РФ Володимира Путіна після стрілянини у “Крокус Сіті Холі”.

ІДІЛ підтвердила свою відповідальність за теракт у "Крокусі" і заявила про провал Росії

Свою нову офіційну заяву організатори теракту опублікували у випуску газети "Ан-Наба", яка виходить від імені ІДІЛ.

За словами терористів, звинувачуючи Україну та країни Заходу в теракті, російський диктатор Володимир Путіна публічно визнав свій провал перед "Ісламською державою".

Після гучної поразки Росія не знайшла іншого вибору, як направити звинувачення у змові проти своїх супротивників у західному таборі, щоб ухилитися від визнання свого великого провалу перед моджахедами, — мовиться в заяві ІДІЛ. Поширити

Окрім того, “Ісламська держава” навіть описала, як відбувався теракт у “Крокус сіті холі”.

Як стверджують терористи, ролі нападників були заздалегідь чітко розподілені — троє розстрілювали відвідувачів, а четвертий за допомогою легкозаймистої рідини підпалював усе довкола.

Також в ІДІЛ додають, що їхні бійці планували продовжувати розстріл відвідувачів "Крокуса" і надалі розпочати стрілянину з силовиками.

Однак більшість озброєння вийшла з ладу і їм довелося залишити місце теракту.

Підбиваючи підсумки вони визнали, що всіх нападників було затримано.

Теракт у “Крокус Сіті Холлі”. Що важливо знати

Ввечері 22 березня в місті Красогорськ у Підмосков'ї четверо озброєних чоловіків у камуфляжі зчинили стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті Хол".

Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 143 людини.

До слова, одразу після початку стрілянини у «Крокус Сіті Холлі» влада США заявила, що нічого не вказує на те, що Україна хоч якимось чином причетна до цих подій.

З ідентичною заявою з цього приводу виступив офіційний Брюссель.