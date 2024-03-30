Терористи з “Ісламської держави” (ІДІЛ) вирішили ще раз публічно принизити нелегітимного президента РФ Володимира Путіна після стрілянини у “Крокус Сіті Холі”.
ІДІЛ підтвердила свою відповідальність за теракт у "Крокусі" і заявила про провал Росії
Свою нову офіційну заяву організатори теракту опублікували у випуску газети "Ан-Наба", яка виходить від імені ІДІЛ.
За словами терористів, звинувачуючи Україну та країни Заходу в теракті, російський диктатор Володимир Путіна публічно визнав свій провал перед "Ісламською державою".
Окрім того, “Ісламська держава” навіть описала, як відбувався теракт у “Крокус сіті холі”.
Як стверджують терористи, ролі нападників були заздалегідь чітко розподілені — троє розстрілювали відвідувачів, а четвертий за допомогою легкозаймистої рідини підпалював усе довкола.
Також в ІДІЛ додають, що їхні бійці планували продовжувати розстріл відвідувачів "Крокуса" і надалі розпочати стрілянину з силовиками.
Однак більшість озброєння вийшла з ладу і їм довелося залишити місце теракту.
Підбиваючи підсумки вони визнали, що всіх нападників було затримано.
Теракт у “Крокус Сіті Холлі”. Що важливо знати
Ввечері 22 березня в місті Красогорськ у Підмосков'ї четверо озброєних чоловіків у камуфляжі зчинили стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті Хол".
Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 143 людини.
До слова, одразу після початку стрілянини у «Крокус Сіті Холлі» влада США заявила, що нічого не вказує на те, що Україна хоч якимось чином причетна до цих подій.
З ідентичною заявою з цього приводу виступив офіційний Брюссель.
Попри те, що Кремль визнав вину ісламістів у стрілянині в “Крокусі”, він продовжує безпідставно звинувачувати також й Україну.
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