Це провал та поразка. ІДІЛ публічно висміяла Путіна після його заяв про Україну
Категорія
Світ
Дата публікації

Це провал та поразка. ІДІЛ публічно висміяла Путіна після його заяв про Україну

Путін
Джерело:  online.ua

Терористи з “Ісламської держави” (ІДІЛ) вирішили ще раз публічно принизити нелегітимного президента РФ Володимира Путіна після стрілянини у “Крокус Сіті Холі”.

ІДІЛ підтвердила свою відповідальність за теракт у "Крокусі" і заявила про провал Росії

Свою нову офіційну заяву організатори теракту опублікували у випуску газети "Ан-Наба", яка виходить від імені ІДІЛ.

За словами терористів, звинувачуючи Україну та країни Заходу в теракті, російський диктатор Володимир Путіна публічно визнав свій провал перед "Ісламською державою".

Після гучної поразки Росія не знайшла іншого вибору, як направити звинувачення у змові проти своїх супротивників у західному таборі, щоб ухилитися від визнання свого великого провалу перед моджахедами, — мовиться в заяві ІДІЛ.

Окрім того, “Ісламська держава” навіть описала, як відбувався теракт у “Крокус сіті холі”.

Як стверджують терористи, ролі нападників були заздалегідь чітко розподілені — троє розстрілювали відвідувачів, а четвертий за допомогою легкозаймистої рідини підпалював усе довкола.

Також в ІДІЛ додають, що їхні бійці планували продовжувати розстріл відвідувачів "Крокуса" і надалі розпочати стрілянину з силовиками.

Однак більшість озброєння вийшла з ладу і їм довелося залишити місце теракту.

Підбиваючи підсумки вони визнали, що всіх нападників було затримано.

Теракт у “Крокус Сіті Холлі”. Що важливо знати

Ввечері 22 березня в місті Красогорськ у Підмосков'ї четверо озброєних чоловіків у камуфляжі зчинили стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті Хол".

Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 143 людини.

До слова, одразу після початку стрілянини у «Крокус Сіті Холлі» влада США заявила, що нічого не вказує на те, що Україна хоч якимось чином причетна до цих подій.

З ідентичною заявою з цього приводу виступив офіційний Брюссель.

Попри те, що Кремль визнав вину ісламістів у стрілянині в “Крокусі”, він продовжує безпідставно звинувачувати також й Україну.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Навіщо Путіну теракт у «Крокус Сіті Холлі» — пояснення ЦПД
Центр протидії дезінформації
Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія заздалегідь знала про підготовку теракту у Підмосков'ї ― Буданов
ГУР
Кирило Буданов
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Теракт у "Крокус сіті холі". У США попереджають про новий план Путіна
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?