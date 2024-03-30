Террористы из “Исламского государства” (ИГИЛ) решили еще раз публично унизить нелегитимного президента РФ Владимира Путина после стрельбы в “Крокус Сити Холл”.
ИГИЛ подтвердило свою ответственность за теракт в "Крокусе" и заявило о провале России
Свое новое официальное заявление организаторы теракта опубликовали в выпуске газеты "Ан-Наба", выходящей от имени ИГИЛ.
По словам террористов, обвиняя Украину и страны Запада в теракте, российский диктатор Владимир Путина публично признал свой провал перед "Исламским государством".
Кроме того, Исламское государство даже описало, как происходил теракт в “Крокус сити холле”.
Как утверждают террористы, роли нападавших были заранее четко распределены — трое расстреливали посетителей, а четвертый с помощью легковоспламеняющейся жидкости поджигал все вокруг.
Также в ИГИЛ добавляют, что их бойцы планировали продолжать расстрел посетителей "Крокуса" и в дальнейшем начать стрельбу с силовиками.
Однако большинство вооружений вышли из строя и им пришлось покинуть место теракта.
Подводя итоги, они признали, что все нападавшие были задержаны.
Теракт в “Крокус Сити Холл”. Что важно знать
Вечером 22 марта в городе Красногорск в Подмосковье четверо вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл".
Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 143 человека.
К слову, сразу после начала стрельбы в «Крокус Сити Холл» власти США заявили, что ничего не указывает на то, что Украина каким-либо образом причастна к этим событиям.
С идентичным заявлением по этому поводу выступил официальный Брюссель.
Несмотря на то, что Кремль признал вину исламистов в стрельбе в “Крокусе”, он продолжает безосновательно обвинять также и Украину.
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