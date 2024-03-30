Террористы из “Исламского государства” (ИГИЛ) решили еще раз публично унизить нелегитимного президента РФ Владимира Путина после стрельбы в “Крокус Сити Холл”.

ИГИЛ подтвердило свою ответственность за теракт в "Крокусе" и заявило о провале России

Свое новое официальное заявление организаторы теракта опубликовали в выпуске газеты "Ан-Наба", выходящей от имени ИГИЛ.

По словам террористов, обвиняя Украину и страны Запада в теракте, российский диктатор Владимир Путина публично признал свой провал перед "Исламским государством".

После громкого поражения Россия не нашла другого выбора, как направить обвинения в заговоре против своих противников в западном лагере, чтобы уклониться от признания большого провала перед моджахедами, — сказано в заявлении ИГИЛ. Поделиться

Кроме того, Исламское государство даже описало, как происходил теракт в “Крокус сити холле”.

Как утверждают террористы, роли нападавших были заранее четко распределены — трое расстреливали посетителей, а четвертый с помощью легковоспламеняющейся жидкости поджигал все вокруг.

Также в ИГИЛ добавляют, что их бойцы планировали продолжать расстрел посетителей "Крокуса" и в дальнейшем начать стрельбу с силовиками.

Однако большинство вооружений вышли из строя и им пришлось покинуть место теракта.

Подводя итоги, они признали, что все нападавшие были задержаны.

Теракт в “Крокус Сити Холл”. Что важно знать

Вечером 22 марта в городе Красногорск в Подмосковье четверо вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл".

Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 143 человека.

К слову, сразу после начала стрельбы в «Крокус Сити Холл» власти США заявили, что ничего не указывает на то, что Украина каким-либо образом причастна к этим событиям.

С идентичным заявлением по этому поводу выступил официальный Брюссель.