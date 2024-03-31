Западные аналитики и экономисты приводят условия, при которых граждане России могут восстать против кремлевского диктатора Владимира Путина.

При каких условиях россияне восстанут против Путина

Западные экономисты отмечают, что россияне могут выступить против преступного путинского режима в условиях экономического кризиса и ужесточения западных санкций.

Аналитики и экономисты прогнозируют, что экономические показатели России в этом году, вероятно, снизятся.

При этом в материале отмечается, что в случае победы действующего президента США Джо Байдена на осенних выборах санкции против России, скорее всего, будут усилены.

Россия пережила влияние санкций Запада, но нация может увидеть переломный момент на ноябрьских президентских выборах в США. ... Мероприятие, скорее всего, будет продолжать оказывать поддержку Украине, затем в случае переизбрания президента Джо Байдена санкции против России усилятся, — подчеркивают авторы материала. Поделиться

Как можно заставить россиян восстать против Путина

Собеседники журналистов подчеркивают, что в настоящее время большинство россиян продолжает жить обычной жизнью.