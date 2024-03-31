Россияне могут восстать против Путина — Business Insider
Категория
Политика
Дата публикации

Россияне могут восстать против Путина — Business Insider

Владимир Путин
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Источник:  Business Insider

Западные аналитики и экономисты приводят условия, при которых граждане России могут восстать против кремлевского диктатора Владимира Путина.

При каких условиях россияне восстанут против Путина

Западные экономисты отмечают, что россияне могут выступить против преступного путинского режима в условиях экономического кризиса и ужесточения западных санкций.

Аналитики и экономисты прогнозируют, что экономические показатели России в этом году, вероятно, снизятся.

При этом в материале отмечается, что в случае победы действующего президента США Джо Байдена на осенних выборах санкции против России, скорее всего, будут усилены.

Россия пережила влияние санкций Запада, но нация может увидеть переломный момент на ноябрьских президентских выборах в США. ... Мероприятие, скорее всего, будет продолжать оказывать поддержку Украине, затем в случае переизбрания президента Джо Байдена санкции против России усилятся, — подчеркивают авторы материала.

Как можно заставить россиян восстать против Путина

Собеседники журналистов подчеркивают, что в настоящее время большинство россиян продолжает жить обычной жизнью.

Но это абсолютно нежизнеспособная стратегия, и лежащие в основе этой экономики фундаментальные движущие силы роста ухудшаются на наших глазах, и если Трампа не выберут, то все это выплывет на поверхность — карточный домик развалится. Мероприятие могло бы нанести потенциально разрушительный удар по российской экономике, если бы он вышел за пределы торговли нефтью и ввел санкции на российскую сталь, медь и другие металлические товары, на которые приходится около 20% от общего дохода страны. Уровень жизни в России в это время и так падает. Гражданская инфраструктура разрушается, отчасти из-за того, что Россия слишком много тратит на свою войну. Инфляция в России тоже высока. Будут массовые беспорядки, когда люди в России поймут, что обещанный Путиным путь к победе не осуществится так, как он обещает, подчеркивается в публикации.

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