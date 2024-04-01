Путин готовится к войне с НАТО и вспомнил про врага Кадырова — Newsweek

Согласно данным издания Newsweek, нелегитимный президент РФ Владимир Путин может назначить генерал-полковника Александра Лапина командующим Ленинградским военным округом, проходящим вдоль северо-восточной границы НАТО.
Путин продолжает активную подготовку к вторжению в НАТО
Журналисты обращают внимание на то, что в феврале российский диктатор подписал новые военные указы о восстановлении Московского и Ленинградского военных округов.
По убеждению американских аналитиков, это решение Путина еще раз подтверждает его подготовку к возможной полномасштабной войне с НАТО в будущем.
Кто такой Александр Лапин
Как уже упоминалось ранее, до октября 2022 года Лапин занимал должность командующего Центральным военным округом.
Год назад он был назначен начальником штаба сухопутных войск страны.
Лапин был в центре всеобщего внимания после того, как на него с обвинениями набросился ставленник Путина в Чечне Рамзан Кадыров, а также ликвидированный главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Последние критиковали Лапина за поражение армии РФ на фронте в Украине.
В ноябре 2022 года Кадыров призвал к немедленным "тактическим и кадровым изменениям". Он также назвал Лапина "некомпетентным" после того, как российские войска отступили от Лимана на востоке Донбасса в октябре 2022 года.
Через несколько дней появились новости о том, что Лапина уволили.
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