Путин готовится к войне с НАТО и вспомнил про врага Кадырова — Newsweek
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Путин готовится к войне с НАТО и вспомнил про врага Кадырова — Newsweek

Путин
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Согласно данным издания Newsweek, нелегитимный президент РФ Владимир Путин может назначить генерал-полковника Александра Лапина командующим Ленинградским военным округом, проходящим вдоль северо-восточной границы НАТО.

Путин продолжает активную подготовку к вторжению в НАТО

Журналисты обращают внимание на то, что в феврале российский диктатор подписал новые военные указы о восстановлении Московского и Ленинградского военных округов.

По убеждению американских аналитиков, это решение Путина еще раз подтверждает его подготовку к возможной полномасштабной войне с НАТО в будущем.

Ленинградский военный округ, дислоцированный вблизи Финляндии и стран Балтии — членов НАТО, является ключевым компонентом российских вооруженных сил, контролирующим часть оборонной стратегии страны в западном регионе России. Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью 800 миль.

Кто такой Александр Лапин

Как уже упоминалось ранее, до октября 2022 года Лапин занимал должность командующего Центральным военным округом.

Год назад он был назначен начальником штаба сухопутных войск страны.

Александр Лапин

Лапин был в центре всеобщего внимания после того, как на него с обвинениями набросился ставленник Путина в Чечне Рамзан Кадыров, а также ликвидированный главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Последние критиковали Лапина за поражение армии РФ на фронте в Украине.

В ноябре 2022 года Кадыров призвал к немедленным "тактическим и кадровым изменениям". Он также назвал Лапина "некомпетентным" после того, как российские войска отступили от Лимана на востоке Донбасса в октябре 2022 года.

Через несколько дней появились новости о том, что Лапина уволили.

Восстановление Московского и Ленинградского военных округов отвечает параллельным целям консолидации контроля над российскими операциями в Украине в краткосрочной и среднесрочной перспективе и подготовке к потенциальной будущей крупномасштабной конвенционной войне против НАТО в долгосрочной перспективе, — заявляет ISW.

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