За словами глави Міноборони Естонії Ганно Певкура, військові країн НАТО не прийматимуть участі у бойових діях у розв'язаній Росією злочинній війні проти України, однак можуть брати участь у навчальних місіях.
Що можуть робити військові НАТО в Україні
Певкур зазначив, що наразі кожна країна-член НАТО має військовий персонал в Україні, який складається з аташе та осіб, які перебувають на українській території не на постійній основі.
Глава Міноборони Естонії також прокоментував останні заяви президента Франції Емманюеля Макрона щодо ймовірності відправки військ в Україну.
Певкур зазначив, що Макрон говорив про проведення навчальних місій.
Зеленський провів спецнараду щодо НАТО
Президент Володимир Зеленський сьогодні, 1 квітня, провів спеціальну нараду щодо роботи з НАТО.
Він зазначив, що у зустрічі взяли участь українські дипломати, глава Міноборони Рустем Умєров.
За його словами, цей рік ставить перед відносинами між Україною і НАТО кілька фундаментальних питань.
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