Ми навчаємо українських солдатів у Великій Британії, 1,5 тис українців уже пройшли навчання в Естонії, а ще більша кількість — у Польщі. Питання наступне: чи могли б ми зробити те саме в Україні, щоб прискорити процес навчання, адже кожна подорож через кордон займає певний час? Але це не означає, що європейські солдати битимуться в окопах в Україні, — зазначив очільник військового відомства Естонії.