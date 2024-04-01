Введення військ НАТО в Україну. Міноборони Естонії виступило з важливою заявою
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Введення військ НАТО в Україну. Міноборони Естонії виступило з важливою заявою

Ганно Певкур
Джерело:  Die Presse

За словами глави Міноборони Естонії Ганно Певкура, військові країн НАТО не прийматимуть участі у бойових діях у розв'язаній Росією злочинній війні проти України, однак можуть брати участь у навчальних місіях. 

Що можуть робити військові НАТО в Україні

Певкур зазначив, що наразі кожна країна-член НАТО має військовий персонал в Україні, який складається з аташе та осіб, які перебувають на українській території не на постійній основі.

Глава Міноборони Естонії також прокоментував останні заяви президента Франції Емманюеля Макрона щодо ймовірності відправки військ в Україну.

Певкур зазначив, що Макрон говорив про проведення навчальних місій.

Ми навчаємо українських солдатів у Великій Британії, 1,5 тис українців уже пройшли навчання в Естонії, а ще більша кількість — у Польщі. Питання наступне: чи могли б ми зробити те саме в Україні, щоб прискорити процес навчання, адже кожна подорож через кордон займає певний час? Але це не означає, що європейські солдати битимуться в окопах в Україні, — зазначив очільник військового відомства Естонії.

Зеленський провів спецнараду щодо НАТО

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 1 квітня, провів спеціальну нараду щодо роботи з НАТО.

Провів сьогодні спеціальну нараду щодо нашої роботи з Альянсом стосовно сумісності та перспектив на цей рік, — зазначив глава держави у вечірньому зверненні.

Він зазначив, що у зустрічі взяли участь українські дипломати, глава Міноборони Рустем Умєров.

За його словами, цей рік ставить перед відносинами між Україною і НАТО кілька фундаментальних питань.

Зокрема, це стосується і саміту у Вашингтоні, і багатьох інших аспектів взаємодії. Тільки з Україною в Альянсі можна розраховувати на справжню безпеку в Європі, — наголосив Зеленський

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