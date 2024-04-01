По словам главы Минобороны Эстонии Ханно Певкура, военные стран НАТО не будут участвовать в боевых действиях в развязанной Россией преступной войне против Украины, однако могут участвовать в учебных миссиях.
Что могут делать военные НАТО в Украине
Певкур отметил, что каждая страна-член НАТО имеет военный персонал в Украине, который состоит из атташе и лиц, которые находятся на украинской территории не на постоянной основе.
Глава Минобороны Эстонии также прокомментировал последние заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о вероятности отправки войск в Украину.
Певкур отметил, что Макрон говорил о проведении обучающих миссий.
Зеленский провел спецсовещание по НАТО
Президент Владимир Зеленский сегодня, 1 апреля, провел специальное совещание по работе с НАТО.
Он отметил, что во встрече приняли участие украинские дипломаты, глава Минобороны Рустем Умеров.
По его словам, нынешний год ставит перед отношениями между Украиной и НАТО несколько фундаментальных вопросов.
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