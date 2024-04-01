Ввод войск НАТО в Украину. Минобороны Эстонии выступило с важным заявлением
Категория
Политика
Дата публикации

Ввод войск НАТО в Украину. Минобороны Эстонии выступило с важным заявлением

Ханно Певкур
Читати українською
Источник:  Die Presse

По словам главы Минобороны Эстонии Ханно Певкура, военные стран НАТО не будут участвовать в боевых действиях в развязанной Россией преступной войне против Украины, однако могут участвовать в учебных миссиях.

Что могут делать военные НАТО в Украине

Певкур отметил, что каждая страна-член НАТО имеет военный персонал в Украине, который состоит из атташе и лиц, которые находятся на украинской территории не на постоянной основе.

Глава Минобороны Эстонии также прокомментировал последние заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о вероятности отправки войск в Украину.

Певкур отметил, что Макрон говорил о проведении обучающих миссий.

Мы учим украинских солдат в Великобритании, 1,5 тыс. украинцев уже прошли обучение в Эстонии, а еще большее количество — в Польше. Вопрос следующий: могли бы мы сделать то же в Украине, чтобы ускорить процесс обучения, ведь каждое путешествие через границу занимает определенное время? Но это не значит, что европейские солдаты будут сражаться в окопах в Украине, — отметил глава военного ведомства Эстонии.

Зеленский провел спецсовещание по НАТО

Президент Владимир Зеленский сегодня, 1 апреля, провел специальное совещание по работе с НАТО.

Провел сегодня специальное совещание по нашей работе с Альянсом относительно совместимости и перспектив на этот год, отметил глава государства в вечернем обращении.

Он отметил, что во встрече приняли участие украинские дипломаты, глава Минобороны Рустем Умеров.

По его словам, нынешний год ставит перед отношениями между Украиной и НАТО несколько фундаментальных вопросов.

В частности, это касается и саммита в Вашингтоне и многих других аспектов взаимодействия. Только с Украиной в Альянсе можно рассчитывать на настоящую безопасность в Европе, — подчеркнул Зеленский.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Есть ли признаки подготовки РФ к нападению на НАТО ответ главы штаба Альянса
Роб Бауэр
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Страны Балтии призывают НАТО предоставить Украине четкий путь к членству
Флаги НАТО и Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин готовится к войне с НАТО и вспомнил про врага Кадырова — Newsweek
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?