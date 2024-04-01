Мы учим украинских солдат в Великобритании, 1,5 тыс. украинцев уже прошли обучение в Эстонии, а еще большее количество — в Польше. Вопрос следующий: могли бы мы сделать то же в Украине, чтобы ускорить процесс обучения, ведь каждое путешествие через границу занимает определенное время? Но это не значит, что европейские солдаты будут сражаться в окопах в Украине, — отметил глава военного ведомства Эстонии.