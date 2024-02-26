Журналісти видання Forbes зазначають, що Україна, ймовірно модернізувала старі радянські ракети 5В28 до ЗРК С-200 на далекобійну зброю із дальністю ураження до 250 км.

Що відомо про модернізацію Україною старих радянських ракет

Зазначається, що модернізація старих радянських ракет 5В28 дала змогу українським військовим вражати літаки злочинної армії РФ на значно більших відстанях, ніж якщо це робити за допомогою ЗРК Patriot.

У матеріалі видання зазначається, що після знищення другого стратегічного літака розвідника російських окупантів А-50У аналітики почали схилятись до думки, що Україна використовує модернізовані системи С-200 та ракети до них.

У публікації підкреслюється, що лише ці системи з усіх, що теоретично є на озброєнні України, здатні вражати повітряні цілі на відстані до 250 км.

Автори матеріалу нагадують, що до цього Україна вже завдавала ударів ракетами 5В28 по об’єктах окупаційної російської армії на захоплених українських територіях та в Криму.

Однак досі мова не йшла про застосування цих ракет для ураження повітряних цілей.

Чи могла Україна модернізувати ракети до ЗРК С-200

У публікації підкреслюється, що головна проблема полягає у застарілості цих ракет.

Зенітно-ракетний комплекс С-200 був створений ще в 1960-х роках для перехоплення великих та відносно повільних американських бомбардувальників.

Тож і сама ракета 5В28 є не дуже спритною, але потужною – боєголовка важить понад 200 кг.

В Україні ці ракети зняли з озброєння ще у 2013 році.

Зазначається, що ці ракети важкі і великогабаритні, їх важко транспортувати і дорого модернізувати.

Однак автори матеріалу із посиланням на низку джерел зазначають, що безпосередньо перед розв’язаною Росією війною український уряд розглядав можливість відновлення деяких С-200 і модернізації їх за рахунок встановлення сучаснішої системи наведення на ціль.

На думку журналістів видання та аналітиків, під час ударів в режимі "земля-земля" реанімовані українські ракети 5В28 показали хорошу точність. Тож, можливо, ця модернізація справді відбулася.