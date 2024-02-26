Журналисты издания Forbes отмечают, что Украина, вероятно, модернизировала старые советские ракеты 5В28 к ЗРК С-200 на дальнобойное оружие с дальностью поражения до 250 км.

Что известно о модернизации Украиной старых советских ракет

Отмечается, что модернизация старых советских ракет 5В28 позволила украинским военным поражать самолеты преступной армии РФ на значительно больших расстояниях, чем если это делать с помощью ЗРК Patriot.

В материале издания отмечается, что после уничтожения второго стратегического самолета разведчика российских окупантов А-50У аналитики начали склоняться к мнению, что Украина использует модернизированные системы С-200 и ракеты к ним.

В публикации подчеркивается, что только эти системы из всех, теоретически находящихся на вооружении Украины, способны поражать воздушные цели на расстоянии до 250 км.

Авторы материала напоминают, что до этого Украина уже наносила удары ракетами 5В28 по объектам оккупационной российской армии на захваченных украинских территориях и в Крыму.

Однако до сих пор речь не шла о применении этих ракет для поражения воздушных целей.

Могла ли Украина модернизировать ракеты в ЗРК С-200

В публикации подчеркивается, что главная проблема заключается в устаревших этих ракетах.

Зенитно-ракетный комплекс С-200 был создан еще в 1960-х годах для перехвата крупных и медленных американских бомбардировщиков.

Поэтому и сама ракета 5В28 не очень ловкая, но мощная – боеголовка весит более 200 кг.

В Украине эти ракеты были сняты с вооружения еще в 2013 году.

Отмечается, что эти ракеты тяжелые и крупногабаритные, тяжело транспортировать и дорого модернизировать.

Однако авторы материала со ссылкой на ряд источников отмечают, что непосредственно перед войной украинское правительство рассматривало возможность восстановления некоторых С-200 и модернизации их за счет установления более современной системы наведения на цель.

По мнению журналистов издания и аналитиков, при ударах в режиме "земля-земля" реанимированные украинские ракеты 5В28 показали хорошую точность. Так что, возможно, эта модернизация действительно произошла.