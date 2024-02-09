Армия РФ использовала в январе против ВСУ более 200 гранат с ядовитыми веществами

815 химических атак применила российская армия против ВСУ с начала широкомасштабной войны. В январе 2024 года количество подобных нападений существенно увеличилось.

Россияне атакуют ВСУ гранатами с ядовитыми веществами

Россия нарушает международную конвенцию о неиспользовании оружия с химическими компонентами.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Мобильными группами и другими подразделениями группировки сил и средств поддержки зафиксировано 815 фактов применения российской федерацией боеприпасов, снабженных ядовитыми химическими веществами. Из них только за январь 2024 – 229 случаев.

Чаще всего враг использует гранаты, такие как К-51, РГР, РГ-В, содержащие опасное химическое вещество CS, запрещенное для ведения войны (боевых действий) пунктом 5 статьи 1 Конвенции о химическом оружии.

Подразделения РХБ разведки производят отбор проб почвы, растительности, обломков боеприпасов и направляют их для проведения анализов.

В рамках открытого уголовного производства задокументированные случаи применения опасных химических веществ предоставляются следственным органам для проведения следственных действий. Поделиться

Российские военные имеют гранаты с химическими веществами

Об этом сообщил представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники, капитан Андрея Рудыка на брифинге в Military Media Center.

В декабре впервые зафиксировано применение гранаты РГ-В. Эта граната содержит хлорацетофенон – вещество удушающего действия, запрещенное Женевским протоколом о применении на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов, – рассказал Рудык.

В Центре исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники предполагается, что в случае попадания в помещение или блиндаж достаточно пяти минут, чтобы убить там людей.

Исследованный образец изготовлен в 2023 году на заводе, который работает еще со времен Советского Союза.