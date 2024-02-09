Армія РФ використала у січні проти ЗСУ понад 200 гранат з отруйними речовинами
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ використала у січні проти ЗСУ понад 200 гранат з отруйними речовинами

Генштаб ЗСУ
Граната

815 хімічних атак застосувала російська армія проти ЗСУ з початку широкомасштабної війни. У січні 2024 року кількість подібних нападів суттєво збільшилася.

Росіяни атакують ЗСУ гранатами з отруйними речовинами

Росія порушує міжнародну конвенцію про невикористання зброї з хімічними компонентами.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Мобільними групами та іншими підрозділами угруповання сил і засобів підтримки зафіксовано 815 фактів застосування російською федерацією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами. З них лише за січень 2024 року – 229 випадків.

Найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР, РГ-Во, які містять небезпечну хімічну речовину CS, заборонену для ведення війни (бойових дій) пунктом 5 статті 1 Конвенції про хімічну зброю.

Підрозділи РХБ розвідки здійснюють відбір проб ґрунту, рослинності, уламків боєприпасів та направляють їх для проведення аналізів.

У рамках відкритого кримінального провадження задокументовані випадки застосування небезпечних хімічних речовин надаються до слідчих органів для проведення слідчих дій.

Російські військові мають гранати з отруйними речовинами

Про це повідомив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки, капітан Андрія Рудика під час брифінгу в Military Media Center.

У грудні вперше зафіксовано застосування гранати РГ-Во. Ця граната містить хлорацетофенон – речовина задушливої дії, заборонена Женевським протоколом про застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів, – розповів Рудик.

У Центрі досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки припускають, що в разі потрапляння в приміщення або бліндаж достатньо п'яти хвилин, аби вбити там людей.

Зазначається, що досліджений зразок виготовлений у 2023 році на заводі, який працює ще з часів Радянського Союзу.

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