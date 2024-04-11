Силы ПВО ночью уничтожили 18 ракет и 39 ударных дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО ночью уничтожили 18 ракет и 39 ударных дронов

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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В ночь на 11 апреля российские оккупанты нанесли массированную ракетную и дроновую атаку по Украине, запустив 82 воздушных цели.

Ракетная атака 11 апреля

Воздушные силы сообщают, что за ночь было уничтожено 18 ракет и 39 ударных дронов.

Основным направлением удара была Львовская область.

Всего враг применил 82 средства воздушного нападения:

  • 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков — Саратовская обл.);

  • 6 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал» из истребителей МиГ-31К (район пусков — Тамбовская область);

  • 12 зенитных управляемых ракет С-300 (пуски из Белгородской обл.);

  • 40 ударных БПЛА типа «Shahed-131/136» (из районов Приморско-Ахтарск, Чауда — Крым).

  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства оккупированной Запорожской обл.).

В результате противовоздушного боя уничтожено 57 воздушных целей:

  • 16 крылатых ракет Х-101/Х-555;

  • 39 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136";

  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

К отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Последствия ракетной атаки

Армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях.

  • В Киевской области армия РФ атаковала дронами-камикадзе и ракетами объект критической инфраструктуры. Оперативные службы ликвидируют пожар.

  • Во Львовской области поражен объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанцию — в Червоноградском. Все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.

  • По критической инфраструктуре Харькова и области было нанесено не менее 10 ударов. Более 200 тысяч абонентов региона без электроснабжения.

  • В Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры.

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