В ночь на 11 апреля российские оккупанты нанесли массированную ракетную и дроновую атаку по Украине, запустив 82 воздушных цели.
Ракетная атака 11 апреля
Воздушные силы сообщают, что за ночь было уничтожено 18 ракет и 39 ударных дронов.
Основным направлением удара была Львовская область.
Всего враг применил 82 средства воздушного нападения:
20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков — Саратовская обл.);
6 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал» из истребителей МиГ-31К (район пусков — Тамбовская область);
12 зенитных управляемых ракет С-300 (пуски из Белгородской обл.);
40 ударных БПЛА типа «Shahed-131/136» (из районов Приморско-Ахтарск, Чауда — Крым).
4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства оккупированной Запорожской обл.).
В результате противовоздушного боя уничтожено 57 воздушных целей:
16 крылатых ракет Х-101/Х-555;
39 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136";
2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
Последствия ракетной атаки
Армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях.
В Киевской области армия РФ атаковала дронами-камикадзе и ракетами объект критической инфраструктуры. Оперативные службы ликвидируют пожар.
Во Львовской области поражен объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанцию — в Червоноградском. Все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.
По критической инфраструктуре Харькова и области было нанесено не менее 10 ударов. Более 200 тысяч абонентов региона без электроснабжения.
В Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры.
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