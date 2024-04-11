Ракетная атака 11 апреля

Во Львовской области поражен объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанцию — в Червоноградском. Все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.

По критической инфраструктуре Харькова и области было нанесено не менее 10 ударов. Более 200 тысяч абонентов региона без электроснабжения.