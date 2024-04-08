ГУР назвало количество возможных массированных ракетных атак РФ по энергетике Украины
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР назвало количество возможных массированных ракетных атак РФ по энергетике Украины

ракета
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Источник:  Financial Times

Армия при массированных ударах по энергетике Украины использовала ракеты, изготовленные в последнее время. В ближайшие недели возможна еще одна или две атаки.

Ракетные удары РФ по Украине возможны в ближайшие недели

Как сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк, ракеты, которые Россия использовала для атак по энергосистеме Украины, только что изготовлены.

По его оценкам, у России достаточно ракет для еще одной или двух крупных атак в ближайшие недели.

При этом он отметил, что Россия по-прежнему использует дроны в больших количествах как более дешевый способ поразить части энергетической системы, такие как трансформаторы.

Что известно об ударах РФ по энергетической инфраструктуре Украины

В последние недели русская армия возобновила удары по энергетической инфраструктуре.

Россия использует новую тактику для ударов по энергетике. Москва начала более тщательно и "изобретательно" планировать атаки. Россияне снизили интервал между ударами и комбинируют разные средства поражения в залпе. Сначала идет "рой" "шахедов", далее — Х-101, ракеты С-300 и значительная часть баллистических и сверхзвуковых ракет — "Искандеров-М", Х-22 и "Кинжалов".

Как заявил премьер-министр Денис Шмигаль, Россия ракетными ударами за последние несколько недель вывела из строя 6 гигаватт мощностей энергетики Украины, разрушив 80% тепловой генерации (ТЭЦ и ТЭС).

У нас есть планы восстановить некоторые подстанции, которые не были полностью разрушены. В ДТЭК говорят, что при отсутствии дальнейших атак по крайней мере 50% поврежденных энергоблоков будут снова подключены к сети.

От масштабных блекаутов Украину в этот раз спасли теплая погода, импорт энергоресурсов из ЕС и увеличение производства энергии из возобновляемых источников.

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