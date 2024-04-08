ГУР назвало кількість можливих масованих ракетних атак РФ по енергетиці Україні

Армія під час масованих ударів по енергетиці України використовувала ракети, виготовлені останнім часом. Найближчими тижнями можлива ще одна чи дві атаки.

Ракетні удари РФ по Україні можливі найближчими тижнями

Як повідомив представник ГУР Міноборони України Андрій Черняк, ракети, які Росія використовувала для атак по енергосистемі України щойно виготовлені.

За його оцінками, у Росії достатньо ракет для ще однієї чи двох великих атак у найближчі тижні.

При цьому він зазначив, що Росія, як і раніше, використовує дрони у великих кількостях як більш дешевий спосіб вразити частини енергетичної системи, такі як трансформатори.

Що відомо про удари РФ по енергетичній інфраструктурі України

В останні тижні російська армія відновила удари по енергетичній інфраструктурі.

Росія використовує нову тактику для ударів з енергетики. Москва почала більш ретельно та "винахідливо" планувати атаки. Росіяни знизили інтервал між ударами та комбінують різні засоби поразки у залпі. Спочатку йде "рій" "шахедів", далі — Х-101, ракети С-300 і значна частина балістичних та надзвукових ракет — "Іскандерів-М", Х-22 та "Кинджалів".

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Росія ракетними ударами за останні кілька тижнів вивела з ладу 6 гігават потужностей енергетики України, зруйнувавши 80% теплової генерації (ТЕЦ та ТЕС).

В Україні є плани відновити деякі підстанції, які не були повністю зруйновані. У ДТЕК кажуть, що за умови відсутності подальших атак принаймні 50 % пошкоджених енергоблоків будуть знову підключені до мережі.