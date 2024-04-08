РФ змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України — Financial Times

Росія змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України: тепер вона бʼє високоточними ракетами по ТЕС у менш захищених районах, ніж Київ.

РФ атакує ТЕС у регіонах з меншою кількістю ППО

Financial Times з посиланням на слова українських посадовців пише, що шкода, яку завдала РФ, хоч і не така масштабна, але вона гірша, ніж взимку 2022-23 років.

Очевидною метою Росії є постійна, непоправна шкода.

Деякі зі знищених електростанцій не можуть бути повністю відновлені до наступної зими.

Видання нагадує, що з 22 по 29 березня Росія обстріляла сім теплоелектростанцій та дві гідроелектростанції.

В Україні є плани відновити деякі підстанції, які не були повністю зруйновані. У ДТЕК кажуть, що за умови відсутності подальших атак принаймні 50 % пошкоджених енергоблоків будуть знову підключені до мережі.

Від масштабних блекаутів Україну на цей раз врятували тепла погода, імпорт енергоресурсів з ЄС і збільшення виробництва енергії з відновлюваних джерел.

Окупанти РФ спрямовують на 5-6 енергообʼєктів в одному регіоні ту ж кількість ракет, якою били по Україні взимку 2022-2023 рр.

Таким чином РФ хоче відрізати від електропостачання великі промислові регіони і міста.

Чим РФ атакує енергосистему України

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та комунальних послуг Андрій Герус каже, що в одній нещодавній атаці на вугільну електростанцію РФ використала балістичні ракети вартістю 100 мільйонів доларів.

Їх могли б збити американська система ППО Patriot, яких Україна має лише кілька.

Речник ГУР Андрій Черняк сказав виданню, що Росія все ще масово використовує безпілотники, але як дешевший спосіб вразити інші частини енергетичної системи, наприклад трансформатори.

Ми очікували обстрілів на початку зими, але зараз ми бачимо, що вони використали ракети свіжого виробництва, — сказав Черняк. Поширити