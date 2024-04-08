РФ змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України — Financial Times
Категорія
Економіка
Дата публікації

РФ змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України — Financial Times

ДніпроГЕС
Джерело:  Financial Times

Росія змінила тактику  ударів по енергетичній інфраструктурі України: тепер вона бʼє високоточними ракетами по ТЕС у менш захищених районах, ніж Київ.

РФ атакує ТЕС у регіонах з меншою кількістю ППО

Financial Times з посиланням на слова українських посадовців пише, що шкода, яку завдала РФ, хоч і не така масштабна, але вона гірша, ніж взимку 2022-23 років.

Очевидною метою Росії є постійна, непоправна шкода.

Деякі зі знищених електростанцій не можуть бути повністю відновлені до наступної зими.

Видання нагадує, що з 22 по 29 березня Росія обстріляла сім теплоелектростанцій та дві гідроелектростанції.

В Україні є плани відновити деякі підстанції, які не були повністю зруйновані. У ДТЕК кажуть, що за умови відсутності подальших атак принаймні 50 % пошкоджених енергоблоків будуть знову підключені до мережі.

Від масштабних блекаутів Україну на цей раз врятували тепла погода, імпорт енергоресурсів з ЄС і збільшення виробництва енергії з відновлюваних джерел.

Окупанти РФ спрямовують на 5-6 енергообʼєктів в одному регіоні ту ж кількість ракет, якою били по Україні взимку 2022-2023 рр.

Таким чином РФ хоче відрізати від електропостачання великі промислові регіони і міста.

Чим РФ атакує енергосистему України

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та комунальних послуг Андрій Герус каже, що в одній нещодавній атаці на вугільну електростанцію РФ використала балістичні ракети вартістю 100 мільйонів доларів.

Їх могли б збити американська система ППО Patriot, яких Україна має лише кілька.

Речник ГУР Андрій Черняк сказав виданню, що Росія все ще масово використовує безпілотники, але як дешевший спосіб вразити інші частини енергетичної системи, наприклад трансформатори.

Ми очікували обстрілів на початку зими, але зараз ми бачимо, що вони використали ракети свіжого виробництва, — сказав Черняк.

За його оцінками, Росія має достатньо ракет для ще однієї чи двох великих атак у найближчі тижні.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ змінила тактику ударів по енергооб'єктах — Галущенко
Герман Галущенко
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Українська енергосистема зазнала збитків на 100 млн євро через останні обстріли РФ
Пожежа
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Як захистити енергосистему України від атак РФ — відповідь голови Укренерго
Електроенергія

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?