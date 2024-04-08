РФ изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины — Financial Times

Россия изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины: теперь она стреляет высокоточными ракетами по ТЭС в менее защищенных районах, чем Киев.

РФ атакует ТЭС в регионах с меньшим количеством ПВО

Financial Times со ссылкой на слова украинских чиновников пишет, что вред, нанесенный РФ, хоть и не столь масштабен, но он хуже, чем зимой 2022-23 годов.

Очевидной целью России является постоянный, непоправимый вред.

Некоторые из уничтоженных электростанций не могут быть полностью восстановлены до следующей зимы.

Издание напоминает, что с 22 по 29 марта Россия обстреляла семь теплоэлектростанций и две гидроэлектростанции.

У нас есть планы восстановить некоторые подстанции, которые не были полностью разрушены. В ДТЭК говорят, что при отсутствии дальнейших атак по крайней мере 50% поврежденных энергоблоков будут снова подключены к сети.

От масштабных блекаутов Украину в этот раз спасли теплая погода, импорт энергоресурсов из ЕС и увеличение производства энергии из возобновляемых источников.

Оккупанты РФ направляют на 5-6 энергообъектов в одном регионе то же количество ракет, которым били по Украине зимой 2022-2023 гг.

Таким образом, РФ хочет отрезать от электроснабжения крупные промышленные регионы и города.

Чем РФ атакует энергосистему Украины

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус говорит, что в одной недавней атаке на угольную электростанцию РФ использовала баллистические ракеты стоимостью 100 миллионов долларов.

Их могли бы сбить американская система ПВО Patriot, которых у Украины есть лишь несколько.

Спикер ГУР Андрей Черняк сказал, что Россия все еще массово использует беспилотники, но как более дешевый способ поразить другие части энергетической системы, например трансформаторы.

Мы ожидали обстрелов в начале зимы, но сейчас мы видим, что они использовали ракеты свежего производства, — сказал Черняк. Поделиться