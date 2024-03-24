Украинская энергосистема понесла убытки на 100 млн евро из-за последних обстрелов РФ

Российские атаки в течение 22-24 марта на энергетические объекты Украины нанесли ущерб минимум на 100 млн евро.
Энергосистема Украины понесла колоссальные убытки
От 90 до 100 млн евро потеряла Украина из-за последних российских атак на энергосистему.
Об этом в Фейсбуке сообщил глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
Кудрицкий подчеркнул, что в Укрэнерго были готовы к возможным нападениям на энергосистему: был сформирован состав необходимого оборудования и материалов, персонал проходил необходимые тренировки.
По его словам, более тяжелых последствий удалось избежать, в том числе, благодаря инженерным укреплениям на энергетических объектах, которые обустраиваются совместно с областными военными администрациями и Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры.
Украина в прошлом году ввела трехуровневую защиту для объектов энергетического сектора, что помогло нам эффективно пройти эту зиму. Тем не менее, введенные меры пока не дают стопроцентную гарантию, поэтому на объектах критической инфраструктуры в энергетическом секторе продолжают обустраивать третий уровень защиты.
Российские войска ночью 22 марта массированно атаковали энергетику Украины
Есть попадание в ДнепроГЭС в Запорожье. Угрозы прорыва нет. Дорожное движение по плотине Днепровской ГЭС закрыто.
Россияне нанесли 12 ракетных ударов по Запорожью — ранены. Запорожская АЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи и находится на грани блекаута.
В Харькове россияне более 15 раз ударили по объектам энергетики, есть попадание в критическую инфраструктуру. Город почти полностью без света, есть перебои с водоснабжением.
В Хмельницком повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома. Есть погибшие и пострадавшие.
В Полтавской, Сумской и Днепропетровщине ввели графики аварийных отключений.
На Львовщине беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры, обошелся без пострадавших.
В Ивано-Франковской области оккупанты попали в объект критической инфраструктуры. Пострадал один человек.
В Винницкой области также попадание в объект критической инфраструктуры.
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