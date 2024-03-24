Украинская энергосистема понесла убытки на 100 млн евро из-за последних обстрелов РФ

Российские атаки в течение 22-24 марта на энергетические объекты Украины нанесли ущерб минимум на 100 млн евро.

Энергосистема Украины понесла колоссальные убытки

От 90 до 100 млн евро потеряла Украина из-за последних российских атак на энергосистему.

Об этом в Фейсбуке сообщил глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

По предварительным подсчетам, чек за ущерб, предъявленный врагу за последние атаки, достигает по меньшей мере 90-100 млн евро, если говорить только о высоковольтном оборудовании Укрэнерго. Владимир Кудрицкий Глава НЭК «Укрэнерго»

Кудрицкий подчеркнул, что в Укрэнерго были готовы к возможным нападениям на энергосистему: был сформирован состав необходимого оборудования и материалов, персонал проходил необходимые тренировки.

По его словам, более тяжелых последствий удалось избежать, в том числе, благодаря инженерным укреплениям на энергетических объектах, которые обустраиваются совместно с областными военными администрациями и Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры.

По предварительным оценкам, без этого повреждений могло быть вдвое больше, а последствия еще более серьезными. Спасибо коллегам и продолжаем наращивать защиту параллельно с восстановительными работами. Поделиться

Украина в прошлом году ввела трехуровневую защиту для объектов энергетического сектора, что помогло нам эффективно пройти эту зиму. Тем не менее, введенные меры пока не дают стопроцентную гарантию, поэтому на объектах критической инфраструктуры в энергетическом секторе продолжают обустраивать третий уровень защиты.

Российские войска ночью 22 марта массированно атаковали энергетику Украины

Есть попадание в ДнепроГЭС в Запорожье. Угрозы прорыва нет. Дорожное движение по плотине Днепровской ГЭС закрыто.

Россияне нанесли 12 ракетных ударов по Запорожью — ранены. Запорожская АЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи и находится на грани блекаута.