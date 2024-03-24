Українська енергосистема зазнала збитків на 100 млн євро через останні обстріли РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Українська енергосистема зазнала збитків на 100 млн євро через останні обстріли РФ

Пожежа
Джерело:  Укрінформ

Російські атаки протягом 22-24 березня на енергетичні об’єкти України завдали збитків щонайменше на 100 млн євро.

Енергосистема України зазнала колосальних збитків

Від 90 до 100 млн євро втратила Україна через останні російські атаки на енергосистему.

Про це у Фейсбуці повідомив голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За попередніми підрахунками, чек за збитки, який буде предʼявлено ворогу за останні атаки, сягає щонайменше 90-100 млн євро, якщо говорити лише про високовольтне обладнання Укренерго.

Володимир Кудрицький

Володимир Кудрицький

Голова НЕК «Укренерго»

Кудрицький підкреслив, що в Укренерго були готові до ймовірних нападів на енергосистему: був сформований склад необхідного обладнання та матеріалів, персонал проходив потрібні тренування.

За його словами, більш тяжких наслідків вдалося уникнути в тому числі завдяки інженерним укріпленням на енергетичних об’єктах, які облаштовуються спільно з обласними військовими адміністраціями та Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури.

За попередніми оцінками, без цього пошкоджень могло бути вдвічі більше, а наслідки ще серйознішими. Дякуємо колегам і продовжуємо нарощувати захист паралельно з відновлювальними роботами.

Україна торік запровадила трирівневий захист для об’єктів енергетичного сектору, що допомогло нам ефективно пройти цю зиму. Проте запроваджені заходи поки не дають стовідсоткову гарантію, тому на об’єктах критичної інфраструктури в енергетичному секторі продовжують облаштовувати третій рівень захисту.

Російські війська вночі 22 березня масовано атакували енергетику України

  • Є влучання в ДніпроГЕС на Запоріжжі. Загрози прориву немає. Дорожній рух греблею Дніпровської ГЕС закритий.

  • Росіяни нанесли 12 ракетних ударів по Запоріжжю — є поранені. Запорізька АЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі і перебуває на межі блекауту.

  • У Харкові росіяни понад 15 разів вдарили по об'єктах енергетики, є влучання в критичну інфраструктуру. Місто майже повністю без світла, є перебої з водопостачанням.

  • У Хмельницькому пошкоджені обʼєкти інфраструктури і житлові будинки. Є загиблі і постраждалі.

  • На Полтавщині, Сумщині та Дніпропетровщині ввели графіки аварійних відключень.

  • На Львівщині безпілотник влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури, минулося без постраждалих.

  • На Івано-Франківщині окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Постраждала одна людина.

  • На Вінниччині також є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

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