Как защитить энергосистему Украины от атак РФ — ответ главы Укрэнерго
Категория
Экономика
Дата публикации

Как защитить энергосистему Украины от атак РФ — ответ главы Укрэнерго

энергосистема
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Источник:  Суспільне

Рассредоточение производства электроэнергии на всей территории Украины является единственным способом защитить энергетическую систему от последствий российских атак.

Как спасти энергосистему Украины

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время брифинга в Media Center Ukraine сообщил, что сосредоточение генерации на нескольких площадках приводит к серьезным проблемам при массированных обстрелах РФ.

Мы понимаем, что единственный устоявшийся путь к обезопасению энергосистемы от такого массированного террора заключается в децентрализации мощностей.

Владимир Кудрицкий

Владимир Кудрицкий

Глава "Укрэнерго"

Он добавил, что нужно построить сотни маленьких электростанций, которые будут более устойчивы к массированным ударам из-за своей рассредоточенности. То есть атаки не приведут к таким тяжким, как сейчас, последствиям для энергосистемы.

Сегодня в Украине уже строятся солнечные и ветровые электростанции - без "зеленого" тарифа, на основе прогнозов инвесторов по окупаемости инвестиций. Вдобавок к ним нам также нужны технологии для балансировки, — рассказал Кудрицкий.

Он добавил, что энергосистеме нужна не угольная тепловая генерация, а работающая на отходах деревообрабатывающей промышленности, аграрного сектора и тому подобное.

Также, энергосистема нуждается в газовых пикерах (небольших высокоманевренных электростанциях, работающих на газе) и системах накопления электроэнергии.

Ситуация в энергосистеме

По состоянию на конец марта удары РФ повредили или разрушили полностью 80% тепловой генерирующей мощности ДТЭК.

В компании рассказали, что 5 из 6 ТЭС повреждены очень сильно, некоторые блоки разрушены почти полностью или частично.

Всего в течение марта РФ совершила более 10 атак на объекты ДТЭК.

Напомним, что в результате атак РФ в марте ДнепроГЭС потерял обе электростанции.

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