Как защитить энергосистему Украины от атак РФ — ответ главы Укрэнерго

Рассредоточение производства электроэнергии на всей территории Украины является единственным способом защитить энергетическую систему от последствий российских атак.

Как спасти энергосистему Украины

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время брифинга в Media Center Ukraine сообщил, что сосредоточение генерации на нескольких площадках приводит к серьезным проблемам при массированных обстрелах РФ.

Мы понимаем, что единственный устоявшийся путь к обезопасению энергосистемы от такого массированного террора заключается в децентрализации мощностей. Владимир Кудрицкий Глава "Укрэнерго"

Он добавил, что нужно построить сотни маленьких электростанций, которые будут более устойчивы к массированным ударам из-за своей рассредоточенности. То есть атаки не приведут к таким тяжким, как сейчас, последствиям для энергосистемы.

Сегодня в Украине уже строятся солнечные и ветровые электростанции - без "зеленого" тарифа, на основе прогнозов инвесторов по окупаемости инвестиций. Вдобавок к ним нам также нужны технологии для балансировки, — рассказал Кудрицкий. Поделиться

Он добавил, что энергосистеме нужна не угольная тепловая генерация, а работающая на отходах деревообрабатывающей промышленности, аграрного сектора и тому подобное.

Также, энергосистема нуждается в газовых пикерах (небольших высокоманевренных электростанциях, работающих на газе) и системах накопления электроэнергии.

Ситуация в энергосистеме

По состоянию на конец марта удары РФ повредили или разрушили полностью 80% тепловой генерирующей мощности ДТЭК.

В компании рассказали, что 5 из 6 ТЭС повреждены очень сильно, некоторые блоки разрушены почти полностью или частично.

Всего в течение марта РФ совершила более 10 атак на объекты ДТЭК.

Напомним, что в результате атак РФ в марте ДнепроГЭС потерял обе электростанции.