В пяти областях Украины работают графики аварийных отключений электроэнергии

30 марта в нескольких областях Украины были введены графики аварийных отключений электроэнергии.

Графики отключения света в Украине: что известно

По указанию НЭК "Укрэнерго" в связи с атакой российских военных на энергетику Украины на территории Сумской области введены графики аварийных отключений.

Об этом сообщает АО "СУМЫОБЛЭНЕРГО".

Такая же ситуация и в Донецкой области.

Из-за вражеских обстрелов по распоряжению НЭК Укрэнерго в Донецкой области начинают применяться стабилизационные отключения.

Кроме того, сегодня по всей территории Кировоградской области по распоряжению НЭК "Укрэнерго" также введены графики аварийных отключений электроснабжения.

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин заявил, что в области сегодня также будут работать графики аварийного отключения электроэнергии.

В области снова применены графики аварийного отключения электроэнергии. Причина – дефицит объема генерации. Поделиться

По данным ДТЭК, Днепропетровская область также перешла на экстренные отключения.

Из-за последствий обстрелов в Днепропетровской области вынужденно применяются экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго. Энергетики прилагают все возможные усилия, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию.

Российские массированные обстрелы энергоинфраструктуры Украины

Российские террористы в последнее время ужесточили массированные удары против Украины. Враг активно применяет беспилотники и ракеты разных типов. Как пример, только в ночь на 22 марта россияне атаковали Украину 151-м средством воздушного нападения. Тогда же враг обстрелял объекты энергетики, в результате чего в ряде городов ввели аварийные отключения.

В частности, 29 марта враг выпустил 60 дронов-камикадзе и 39 ракет, которые также были нацелены на энергетику Украины. Террористы атаковали три ТЭС, в результате чего было серьезно повреждено оборудование. Поделиться

Вчера "Укрэнерго" поручило операторам применить графики отключения света в трех областях, а именно в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской, а в Харькове обновили графики.