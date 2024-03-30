У п'яти областях України працюють графіки аварійних відключень електроенергії
Категорія
Економіка
Дата публікації

У п'яти областях України працюють графіки аварійних відключень електроенергії

ДТЕК
Відключення

30 березня у кількох областях України ввели графіки аварійних відключень електроенергії.

Графіки відключення світла в Україні: що відомо

За вказівкою НЕК "Укренерго" у зв’язку з атакою російських військових на енергетику України на території Сумської області введені графіки аварійних відключень.

Про це повідомляє АТ "'СУМИОБЛЕНЕРГО".

Така ж ситуація і в Донецькій області.

Через ворожі обстріли за розпорядженням НЕК Укренерго на Донеччині починають застосовуватись стабілізаційні відключення.

Крім того, сьогодні по всій території Кіровоградської області, за розпорядженням НЕК "Укренерго" також запроваджено графіки аварійних відключень електропостачання.

Глава Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив, що в області сьогодні також будуть працювати графіки аварійного відключення електроенергії.

В області знову застосовані графіки аварійного відключення електроенергії. Причина — дефіцит обсягу генерації.

За даними ДТЕК, Дніпропетровська область також перейшла на екстрені відключення.

Через наслідки обстрілів в Дніпропетровській області вимушено застосовуються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго. Енергетики докладають всіх можливих зусиль, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

Російські масовані обстріли енергоінфраструктури України

Російські терористи останнім часом посилили масовані удари проти України. Ворог активно застосовує безпілотники та ракети різних типів. Як приклад, лише у ніч на 22 березня росіяни атакували Україну 151 засобом повітряного нападу. Тоді ж ворог обстріляв об'єкти енергетики внаслідок чого в низці міст запровадили аварійні відключення.

Зокрема 29 березня ворог випустив 60 дронів-камікадзе та 39 ракет, які також були націлені на енергетику України. Терористи атакували три ТЕС, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання.

Вчора "Укренерго" доручило операторам застосувати графіки відключень світла у трьох областях, а саме у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській, а у Харкові оновили графіки.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Чи застосовуються графіки відключення світла в Україні зараз — відповідь Міненерго
Міністерство енергетики України
світло
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Харкові та області ввели графік погодинних відключень електроенергії
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
енергетика
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Енергетики скасували графіки відключень світла у шести областях України
Міністерство енергетики України
світло

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?