У п'яти областях України працюють графіки аварійних відключень електроенергії

Графіки відключення світла в Україні: що відомо

За вказівкою НЕК "Укренерго" у зв’язку з атакою російських військових на енергетику України на території Сумської області введені графіки аварійних відключень.

Про це повідомляє АТ "'СУМИОБЛЕНЕРГО".

Така ж ситуація і в Донецькій області.

Через ворожі обстріли за розпорядженням НЕК Укренерго на Донеччині починають застосовуватись стабілізаційні відключення.

Крім того, сьогодні по всій території Кіровоградської області, за розпорядженням НЕК "Укренерго" також запроваджено графіки аварійних відключень електропостачання.

Глава Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив, що в області сьогодні також будуть працювати графіки аварійного відключення електроенергії.

В області знову застосовані графіки аварійного відключення електроенергії. Причина — дефіцит обсягу генерації. Поширити

За даними ДТЕК, Дніпропетровська область також перейшла на екстрені відключення.

Через наслідки обстрілів в Дніпропетровській області вимушено застосовуються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго. Енергетики докладають всіх можливих зусиль, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

Російські масовані обстріли енергоінфраструктури України

Російські терористи останнім часом посилили масовані удари проти України. Ворог активно застосовує безпілотники та ракети різних типів. Як приклад, лише у ніч на 22 березня росіяни атакували Україну 151 засобом повітряного нападу. Тоді ж ворог обстріляв об'єкти енергетики внаслідок чого в низці міст запровадили аварійні відключення.

Зокрема 29 березня ворог випустив 60 дронів-камікадзе та 39 ракет, які також були націлені на енергетику України. Терористи атакували три ТЕС, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання. Поширити

Вчора "Укренерго" доручило операторам застосувати графіки відключень світла у трьох областях, а саме у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській, а у Харкові оновили графіки.