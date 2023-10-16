Через повномасштабне військове вторгнення РФ та ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури, минулої зими українці були змушені пристосовуватися до життя в умовах відключення світла.
Чи застосовуються графікі відключення світла в Україні зараз
В останні дні напередодні опалювального сезону в соціальних мережах масово шириться інформація про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії.
У відомстві підкреслили, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів.
У Міненерго зауважили, що енергетики займаються активною підготовкою системи до опалювального сезону. Також у відомстві закликали українців користуватися тільки офіційною та достовірною інформацією.
За словами міністра енергетики Германа Галущенка, українцям не слід вірити страшним прогнозам експертів щодо загрози масових відключень світла взимку, адже стабільна робота енергетичної системи залежатиме від роботи систем ППО, які наразі значно потужніші, аніж минулої зими.
Міністр підкреслив, що навіть у разі, якщо будуть виявлені пошкодження внаслідок обстрілів та ракетних атак злочинної армії РФ, це матиме виключно тимчасовий характер. відомстві.
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