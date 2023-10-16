Чи застосовуються графіки відключення світла в Україні зараз — відповідь Міненерго
Категорія
Економіка
Дата публікації

Чи застосовуються графіки відключення світла в Україні зараз — відповідь Міненерго

Міністерство енергетики України
світло

Через повномасштабне військове вторгнення РФ та ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури, минулої зими українці були змушені пристосовуватися до життя в умовах відключення світла.

Чи застосовуються графікі відключення світла в Україні зараз

В останні дні напередодні опалювального сезону в соціальних мережах масово шириться інформація про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії.

У відомстві підкреслили, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів.

Обмежень електропостачання наразі не передбачається у жодній з областей країни. Вони можливі виключно у разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання. А також технологічних порушень та у разі несприятливих погодних умов, – йдеться у повідомленні.

У Міненерго зауважили, що енергетики займаються активною підготовкою системи до опалювального сезону. Також у відомстві закликали українців користуватися тільки офіційною та достовірною інформацією.

Також просимо ЗМІ оприлюднювати виключно перевірені дані та звертатися до Міненерго для надання вичерпної інформації із суспільно важливих питань, – додали уЕнергетика України не впала під російськими ракетними ударами

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, українцям не слід вірити страшним прогнозам експертів щодо загрози масових відключень світла взимку, адже стабільна робота енергетичної системи залежатиме від роботи систем ППО, які наразі значно потужніші, аніж минулої зими.

Робота системи під щоденними атаками залежить, по-перше, від наслідків обстрілів – вони теж можуть бути різними, тому що це в багатьох випадках залежить від роботи системи ППО, і ми зараз бачимо, що рівень захисту ППО набагато вищий і кращий, ніж був у попередню зиму, це теж треба враховувати, — запевнив Галущенко.

Міністр підкреслив, що навіть у разі, якщо будуть виявлені пошкодження внаслідок обстрілів та ракетних атак злочинної армії РФ, це матиме виключно тимчасовий характер. відомстві.

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