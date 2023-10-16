Применяются ли графики отключения света в Украине сейчас — ответ Минэнерго

Из-за полномасштабного военного вторжения РФ и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры, прошлой зимой украинцы были вынуждены приспосабливаться к жизни в условиях отключения света.
Применяются ли графики отключения света в Украине сейчас
В последние дни в преддверии отопительного сезона в социальных сетях массово распространяется информация о якобы применении в Украине графиков отключений электроэнергии.
В ведомстве подчеркнули, что электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей.
В Минэнерго отметили, что энергетики занимаются активной подготовкой системы к отопительному сезону. Также в ведомстве призвали украинцев воспользоваться только официальной и достоверной информацией.
По словам министра энергетики Германа Галущенко, украинцам не следует верить страшным прогнозам экспертов относительно угрозы массовых отключений света зимой, ведь стабильная работа энергетической системы будет зависеть от работы систем ПВО, которые значительно мощнее, чем прошлой зимой.
Министр подчеркнул, что даже в случае, если будут обнаружены повреждения в результате обстрелов и ракетных атак преступной армии РФ, это будет носить исключительно временный характер. ведомстве.
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