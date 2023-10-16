Применяются ли графики отключения света в Украине сейчас — ответ Минэнерго

Из-за полномасштабного военного вторжения РФ и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры, прошлой зимой украинцы были вынуждены приспосабливаться к жизни в условиях отключения света.

Применяются ли графики отключения света в Украине сейчас

В последние дни в преддверии отопительного сезона в социальных сетях массово распространяется информация о якобы применении в Украине графиков отключений электроэнергии.

В ведомстве подчеркнули, что электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

Ограничений электроснабжения пока не предусматривается ни в одной из областей страны. Они возможны исключительно в случае массированных вражеских обстрелов и, как следствие, повреждений энергетического оборудования. А также технологические нарушения и в случае неблагоприятных погодных условий, – говорится в сообщении. Поделиться

В Минэнерго отметили, что энергетики занимаются активной подготовкой системы к отопительному сезону. Также в ведомстве призвали украинцев воспользоваться только официальной и достоверной информацией.

Также просим СМИ обнародовать исключительно проверенные данные и обращаться в Минэнерго для предоставления исчерпывающей информации по общественно важным вопросам, добавили в Энергетика Украины не упала под российскими ракетными ударами Поделиться

По словам министра энергетики Германа Галущенко, украинцам не следует верить страшным прогнозам экспертов относительно угрозы массовых отключений света зимой, ведь стабильная работа энергетической системы будет зависеть от работы систем ПВО, которые значительно мощнее, чем прошлой зимой.

Работа системы под ежедневными атаками зависит, во-первых, от последствий обстрелов – они тоже могут быть разными, потому что это во многих случаях зависит от работы системы ПВО, и мы сейчас видим, что уровень защиты ПВО гораздо выше и лучше, чем был у предыдущую зиму, это тоже нужно учитывать, – заверил Галущенко. Поделиться

Министр подчеркнул, что даже в случае, если будут обнаружены повреждения в результате обстрелов и ракетных атак преступной армии РФ, это будет носить исключительно временный характер. ведомстве.