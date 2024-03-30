Энергетики отменили графики отключений света в шести областях Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Энергетики отменили графики отключений света в шести областях Украины

Министерство энергетики Украины
свет
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В шести областях Украины отменили графики аварийных отключений света, которые вводились из-за массовых атак РФ на объекты энергогенерации.

В каких областях отменили графики отключений света

Речь идет о Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

В настоящее время графики аварийных отключений света применяются только в одном регионе — Харьковской области. Там действуют почасовые сетевые ограничения для 120 тысяч абонентов.

Вчера по запросу Польши в энергосистему Украины поставлялась электроэнергия с 12:00 до 15:00 часов. В краткосрочный ремонт выведен блок ТЭС. Пока дефицита электроэнергии в энергосистеме нет. Энергосистема работает сбалансированно, отметили в Минэнерго.

Что известно об атаках на украинскую энергетику

22 марта Россия совершила самую большую с начала полномасштабного вторжения комбинированную атаку на украинскую энергосистему. В Харькове произошел блекаут.

Оккупанты запустили по Украине более 60 беспилотников и почти 90 ракет разных типов. Силы ПВО сбили 92 цели из 151.

Среди прочего оккупанты ударили по Днепровской ГЭС, но угрозы прорыва плотины нет. Обе станции, входящие в состав ДнепроГЭС (ГЭС-1 и ГЭС-2) прекратили работу, в то же время ГЭС-2 получила критические повреждения.

В ночь на 29 марта Россия нанесла мощный ракетный авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины. Воздушные силы ВСУ сообщили, что враг применил различные типы ракет и ударные дроны, всего 99 средств воздушного нападения. Есть повреждения энергоинфраструктуры в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской и Черновицкой областях.

Целями окупантов также были Каневская и Днестровская гидроэлектростанции, расположенные в Черкасской и Черновицкой областях.

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