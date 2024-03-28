Армия РФ снова пыталась атаковать объекты энергетики во время атаки на Украину — Гуменюк
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ снова пыталась атаковать объекты энергетики во время атаки на Украину — Гуменюк

енергетика
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

В ночь на 28 марта Силы обороны юга более 4 часов отбивали вражескую атаку армии РФ. Оккупанты пытались попасть в критическую инфраструктуру.

В Силах обороны озвучили детали атаки РФ на Украину 28 марта

Как рассказала руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга полковник Наталья Гуменюк, атака и боевая работа по ее отражению длились почти 4 часа.

Украинские защитники работали на разных направлениях, враг заводил дроны и из акватории Черного моря, и через временно оккупированные территории, пытался обойти все возможные украинские средства защиты.

Очевидно, что атаковал враг снова объекты энергосистемы, пытался повредить и промышленные объекты, но коварно направлял дроны по маршрутам через жилые дома, в результате чего на Запорожском направлении из-за падения обломков произошел пожар в частном секторе.

Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга

Относительно Одесщины, по словам Гуменюк, враг пытался попасть по объекту энергосистемы, но защитники воздушного пространства отработали безупречно и сбили оба дрона, которые заходили в область с моря.

Атака РФ в Украине 28 марта. Что известно

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 28 марта 2024 года российские захватчики нанесли ракетно-авиационный удар по Украине.

С этой целью враг использовал:

  • 3 крылатые ракеты Х-22

  • противорадиолокационную ракету Х-31П (из акватории Черного моря),

  • зенитную управляемую ракету С-300 (Донецк)

  • 28 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» (район пусков Курская обл. — РФ., мыс Чауда — Крым).

Чтобы отразить новый масштабный удар России, были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Уничтожено 26 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

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