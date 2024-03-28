Армия РФ снова пыталась атаковать объекты энергетики во время атаки на Украину — Гуменюк

В ночь на 28 марта Силы обороны юга более 4 часов отбивали вражескую атаку армии РФ. Оккупанты пытались попасть в критическую инфраструктуру.
В Силах обороны озвучили детали атаки РФ на Украину 28 марта
Как рассказала руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга полковник Наталья Гуменюк, атака и боевая работа по ее отражению длились почти 4 часа.
Украинские защитники работали на разных направлениях, враг заводил дроны и из акватории Черного моря, и через временно оккупированные территории, пытался обойти все возможные украинские средства защиты.
Относительно Одесщины, по словам Гуменюк, враг пытался попасть по объекту энергосистемы, но защитники воздушного пространства отработали безупречно и сбили оба дрона, которые заходили в область с моря.
Атака РФ в Украине 28 марта. Что известно
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 28 марта 2024 года российские захватчики нанесли ракетно-авиационный удар по Украине.
С этой целью враг использовал:
3 крылатые ракеты Х-22
противорадиолокационную ракету Х-31П (из акватории Черного моря),
зенитную управляемую ракету С-300 (Донецк)
28 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» (район пусков Курская обл. — РФ., мыс Чауда — Крым).
Чтобы отразить новый масштабный удар России, были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
Уничтожено 26 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-