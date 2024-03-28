Армия РФ снова пыталась атаковать объекты энергетики во время атаки на Украину — Гуменюк

В ночь на 28 марта Силы обороны юга более 4 часов отбивали вражескую атаку армии РФ. Оккупанты пытались попасть в критическую инфраструктуру.

В Силах обороны озвучили детали атаки РФ на Украину 28 марта

Как рассказала руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга полковник Наталья Гуменюк, атака и боевая работа по ее отражению длились почти 4 часа.

Украинские защитники работали на разных направлениях, враг заводил дроны и из акватории Черного моря, и через временно оккупированные территории, пытался обойти все возможные украинские средства защиты.

Очевидно, что атаковал враг снова объекты энергосистемы, пытался повредить и промышленные объекты, но коварно направлял дроны по маршрутам через жилые дома, в результате чего на Запорожском направлении из-за падения обломков произошел пожар в частном секторе. Наталья Гуменюк Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга

Относительно Одесщины, по словам Гуменюк, враг пытался попасть по объекту энергосистемы, но защитники воздушного пространства отработали безупречно и сбили оба дрона, которые заходили в область с моря.

Атака РФ в Украине 28 марта. Что известно

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 28 марта 2024 года российские захватчики нанесли ракетно-авиационный удар по Украине.

С этой целью враг использовал:

3 крылатые ракеты Х-22

противорадиолокационную ракету Х-31П (из акватории Черного моря),

зенитную управляемую ракету С-300 (Донецк)

28 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» (район пусков Курская обл. — РФ., мыс Чауда — Крым).

Чтобы отразить новый масштабный удар России, были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.