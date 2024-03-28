Армія РФ знову намагалася атакувати обʼєкти енергетики під час атаки на Україну — Гуменюк
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ знову намагалася атакувати обʼєкти енергетики під час атаки на Україну — Гуменюк

енергетика
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

В ніч на 28 березня Сили оборони півдня понад 4 години відбивали ворожу атаку армії РФ. Окупанти намагалися поцілити в критичну інфраструктуру.

В Силах оборони озвучили деталі атаки РФ на Україну 28 березня

Як розповіла керівниця обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня полковник Наталія Гуменюк, атака і бойова робота з її відбиття тривали майже 4 години.

Українські захисники працювали на різних напрямках, ворог заводив дрони і з акваторії Чорного моря, і через тимчасово окуповані території, намагався обійти всі можливі українські засоби захисту.

Очевидно, що атакував ворог знову обʼєкти енергосистеми, намагався пошкодити і промислові обʼєкти, але підступно спрямовував дрони маршрутами через житлові будинки, внаслідок чого на Запорізькому напрямку через падіння уламків відбулася пожежа у приватному секторі.

Наталія Гуменюк

Наталія Гуменюк

Керівниця обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня

Щодо Одещини, за словами Гуменюк, ворог намагався поцілити по обʼєкту енергосистеми, але захисники повітряного простору відпрацювали бездоганно і збили обидва дрони, які заходили на область із моря.

Атака РФ на Україну 28 березня. Що відомо

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 28 березня 2024 року російські загарбники завдали ракетного-авіаційного удару по Україні.

З цією метою ворог використав:

  • 3 крилаті ракети Х-22

  • протирадіолокаційну ракету Х-31П (з акваторії Чорного моря),

  • зенітну керовану ракету С-300 (Донеччина)

  • 28 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Курська обл. — РФ., мис Чауда — Крим).

Щоб відбити новий масштабний удар Росії були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Знищено 26 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

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