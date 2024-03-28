Армія РФ знову намагалася атакувати обʼєкти енергетики під час атаки на Україну — Гуменюк

В ніч на 28 березня Сили оборони півдня понад 4 години відбивали ворожу атаку армії РФ. Окупанти намагалися поцілити в критичну інфраструктуру.
В Силах оборони озвучили деталі атаки РФ на Україну 28 березня
Як розповіла керівниця обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня полковник Наталія Гуменюк, атака і бойова робота з її відбиття тривали майже 4 години.
Українські захисники працювали на різних напрямках, ворог заводив дрони і з акваторії Чорного моря, і через тимчасово окуповані території, намагався обійти всі можливі українські засоби захисту.
Щодо Одещини, за словами Гуменюк, ворог намагався поцілити по обʼєкту енергосистеми, але захисники повітряного простору відпрацювали бездоганно і збили обидва дрони, які заходили на область із моря.
Атака РФ на Україну 28 березня. Що відомо
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 28 березня 2024 року російські загарбники завдали ракетного-авіаційного удару по Україні.
З цією метою ворог використав:
3 крилаті ракети Х-22
протирадіолокаційну ракету Х-31П (з акваторії Чорного моря),
зенітну керовану ракету С-300 (Донеччина)
28 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Курська обл. — РФ., мис Чауда — Крим).
Щоб відбити новий масштабний удар Росії були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
Знищено 26 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.
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