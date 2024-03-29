Атака РФ на Украину 29 марта. Шмигаль раскрыл масштабы повреждений
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Атака РФ на Украину 29 марта. Шмигаль раскрыл масштабы повреждений

Денис Шмыгаль
Атака РФ на Украину 29 марта
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По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, новые мощные удары РФ по Украине привели к повреждению энергетической инфраструктуры в шести областях. Более того, в отдельных регионах были введены аварийные отключения.

Правительство рассказало о последствиях атаки РФ на Украину

Есть повреждения энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой областях. В некоторых регионах были применены аварийные отключения.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Премьер-министр Украины

Как подчеркнул глава правительства, прямо сейчас Украине нужно больше систем ПВО, чтобы защитить не только критическую инфраструктуру, но и мирных украинцев, страдающих и погибающих от атак РФ.

Кроме того, подчеркивается, что в Днепропетровской области под удар врага попали объекты тепловой генерации.

Также российские захватчики били по энергетическому объекту в Ивано-Франковской области — есть повреждения оборудования.

В результате атак РФ на объекты генерации в Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях также есть повреждение оборудования.

Обесточивались подстанции и, как следствие, — потребители (железная дорога без сбоев в движении поездов, объекты коммунальной сферы, местная промышленность, население)", — заявили в Минэнерго.

Что известно о результатах работы ПВО 29 марта

В ходе новой массированной атаки РФ на Украину силы ПВО смогли уничтожить 84 воздушных целей — 58 "Шахедов" и 26 ракет.

В общей сложности Россия использовала 99 средств воздушного нападения:

  1. 60 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131»

  2. 3 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал»

  3. 2 баллистические ракеты «Искандер-М»

  4. 9 управляемых авиационных ракет Х-59

  5. 4 крылатые ракеты «Искандер-К»

  6. 21 крылатую ракету Х-101/Х-555

Из них украинским защитникам удалось уничтожить:

  • 58 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131»

  • 17 крылатых ракет Х-101/Х-555

  • 5 управляемых авиационных ракет Х-59

  • 4 крылатые ракеты «Искандер-К»

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