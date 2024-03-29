Атака РФ на Украину 29 марта. Шмигаль раскрыл масштабы повреждений

По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, новые мощные удары РФ по Украине привели к повреждению энергетической инфраструктуры в шести областях. Более того, в отдельных регионах были введены аварийные отключения.

Правительство рассказало о последствиях атаки РФ на Украину

Есть повреждения энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой областях. В некоторых регионах были применены аварийные отключения. Денис Шмигаль Премьер-министр Украины

Как подчеркнул глава правительства, прямо сейчас Украине нужно больше систем ПВО, чтобы защитить не только критическую инфраструктуру, но и мирных украинцев, страдающих и погибающих от атак РФ.

Кроме того, подчеркивается, что в Днепропетровской области под удар врага попали объекты тепловой генерации.

Также российские захватчики били по энергетическому объекту в Ивано-Франковской области — есть повреждения оборудования.

В результате атак РФ на объекты генерации в Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях также есть повреждение оборудования.

Обесточивались подстанции и, как следствие, — потребители (железная дорога без сбоев в движении поездов, объекты коммунальной сферы, местная промышленность, население)", — заявили в Минэнерго. Поделиться

Что известно о результатах работы ПВО 29 марта

В ходе новой массированной атаки РФ на Украину силы ПВО смогли уничтожить 84 воздушных целей — 58 "Шахедов" и 26 ракет.

В общей сложности Россия использовала 99 средств воздушного нападения:

60 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» 3 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» 2 баллистические ракеты «Искандер-М» 9 управляемых авиационных ракет Х-59 4 крылатые ракеты «Искандер-К» 21 крылатую ракету Х-101/Х-555

Из них украинским защитникам удалось уничтожить: