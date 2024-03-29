Атака РФ на Украину 29 марта. Шмигаль раскрыл масштабы повреждений

По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, новые мощные удары РФ по Украине привели к повреждению энергетической инфраструктуры в шести областях. Более того, в отдельных регионах были введены аварийные отключения.
Правительство рассказало о последствиях атаки РФ на Украину
Как подчеркнул глава правительства, прямо сейчас Украине нужно больше систем ПВО, чтобы защитить не только критическую инфраструктуру, но и мирных украинцев, страдающих и погибающих от атак РФ.
Кроме того, подчеркивается, что в Днепропетровской области под удар врага попали объекты тепловой генерации.
Также российские захватчики били по энергетическому объекту в Ивано-Франковской области — есть повреждения оборудования.
В результате атак РФ на объекты генерации в Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях также есть повреждение оборудования.
Что известно о результатах работы ПВО 29 марта
В ходе новой массированной атаки РФ на Украину силы ПВО смогли уничтожить 84 воздушных целей — 58 "Шахедов" и 26 ракет.
В общей сложности Россия использовала 99 средств воздушного нападения:
60 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131»
3 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал»
2 баллистические ракеты «Искандер-М»
9 управляемых авиационных ракет Х-59
4 крылатые ракеты «Искандер-К»
21 крылатую ракету Х-101/Х-555
Из них украинским защитникам удалось уничтожить:
58 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131»
17 крылатых ракет Х-101/Х-555
5 управляемых авиационных ракет Х-59
4 крылатые ракеты «Искандер-К»
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