Атака РФ на Україну 29 березня. Шмигаль розкрив масштаби пошкоджень

За словами глави Кабміну Дениса Шмигаля, нові потужні удари РФ по України призвели до пошкодження енергетичної інфраструктури у шести областях. Ба більше, в окремих регіонах були введені аварійні відключення.
Уряд розповів про наслідки атаки РФ на Україну
Як наголосив глава уряду, просто зараз Україні потрібно більше систем ППО, щоб захистити не лише критичну інфраструктуру, але й цивільних українців, які страждають та гинуть від атак РФ.
Окрім того, наголошується, що у Дніпропетровській області під удар ворога потрапили об’єкти теплової генерації.
Російські загарбники били по енергетичному об’єкту в Івано-Франківській області — є пошкодження обладнання.
В результаті атак РФ на об’єкти генерації у Дніпропетровській, Черкаській та Кіровоградській областях також зафіксовані пошкодження обладнання.
Що відомо про результати роботи ППО 29 березня
Протягом нової масованої атаки РФ на Україну сили ППО змогли знищити 84 повітряні цілі — 58 "Шахедів" та 26 ракет.
Загалом Росія використала 99 засобів повітряного нападу:
60 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»
3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»
2 балістичні ракети «Іскандер-М»
9 керованих авіаційних ракет Х-59
4 крилаті ракети «Іскандер-К»
21 крилата ракета Х-101/Х-555
З них українським оборонцям вдалося знищити:
58 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»
17 крилатих ракет Х-101/Х-555
5 керованих авіаційних ракет Х-59
4 крилаті ракети «Іскандер-К»
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