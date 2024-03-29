Атака РФ на Україну 29 березня. Шмигаль розкрив масштаби пошкоджень

За словами глави Кабміну Дениса Шмигаля, нові потужні удари РФ по України призвели до пошкодження енергетичної інфраструктури у шести областях. Ба більше, в окремих регіонах були введені аварійні відключення.

Уряд розповів про наслідки атаки РФ на Україну

Є пошкодження енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях. У деяких регіонах застосовані аварійні відключення. Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України

Як наголосив глава уряду, просто зараз Україні потрібно більше систем ППО, щоб захистити не лише критичну інфраструктуру, але й цивільних українців, які страждають та гинуть від атак РФ.

Окрім того, наголошується, що у Дніпропетровській області під удар ворога потрапили об’єкти теплової генерації.

Російські загарбники били по енергетичному об’єкту в Івано-Франківській області — є пошкодження обладнання.

В результаті атак РФ на об’єкти генерації у Дніпропетровській, Черкаській та Кіровоградській областях також зафіксовані пошкодження обладнання.

Знеструмлювалися підстанції та, як наслідок, — споживачі (залізниця без збоїв в русі потягів, об’єкти комунальної сфери, місцева промисловість, населення)", — заявили у Міненерго. Поширити

Що відомо про результати роботи ППО 29 березня

Протягом нової масованої атаки РФ на Україну сили ППО змогли знищити 84 повітряні цілі — 58 "Шахедів" та 26 ракет.

Загалом Росія використала 99 засобів повітряного нападу:

60 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» 2 балістичні ракети «Іскандер-М» 9 керованих авіаційних ракет Х-59 4 крилаті ракети «Іскандер-К» 21 крилата ракета Х-101/Х-555

З них українським оборонцям вдалося знищити: