Войска РФ ночью целились в Каневскую и Днестровскую ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские войска в ночь на 29 марта пытались атаковать Каневскую и Днестровскую ГЭС.

Итоги Ставки

Зеленский рассказал об итогах заседания Ставки, за созыв которой отвечал новый секретарь СНБО Александр Литвиненко.

Президент сообщил, что в эту ночь российские террористы снова избивали по украинской энергетике.

Премьер-министр Денис Шмигаль, министр энергетики Герман Галущенко, главы правлений «Укрэнерго» и «Нефтегаза» Владимир Кудрицкий и Алексей Чернышев доложили о нанесенном ущербе и восстановительных работах.

На заседании были обсуждены наиболее действенные способы физической защиты и их внедрение на других объектах.

Этой ночью сознательными целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС. Страна-террорист хочет повторения экологической катастрофы в Херсонской области. Но сейчас под угрозой не только Украина, но и Молдова. Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине. Владимир Зеленский Президент Украины

Также во время Ставки обсудили контракты на поставку оружия и боеприпасов на ближайшее время и перспективу.

На первый план вышла потребность в ПВО. По причине интенсивности российских обстрелов необходимо быстрее пополнять запасы. Поручил усилить работу с партнерами. Рассчитываем на их скорую реакцию. Поделиться

Обстрел Украины 29 марта

Ночью 29 марта Россия атаковала Украину ударными дронами и ракетами. Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении 26 ракет из 39 разных типов и 58 дронов из 60.

Всего оккупанты применили 99 средств воздушного поражения, из которых уничтожили 84.

На этот раз РФ снова атаковала объекты тепловой генерации в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях. Как сообщили в "Укрэнерго", в результате удара, повреждения получили тепловые гидроэлектростанции в Центральном и Западных регионах.