Войска РФ ночью целились в Каневскую и Днестровскую ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские войска в ночь на 29 марта пытались атаковать Каневскую и Днестровскую ГЭС.
Итоги Ставки
Зеленский рассказал об итогах заседания Ставки, за созыв которой отвечал новый секретарь СНБО Александр Литвиненко.
Президент сообщил, что в эту ночь российские террористы снова избивали по украинской энергетике.
Премьер-министр Денис Шмигаль, министр энергетики Герман Галущенко, главы правлений «Укрэнерго» и «Нефтегаза» Владимир Кудрицкий и Алексей Чернышев доложили о нанесенном ущербе и восстановительных работах.
На заседании были обсуждены наиболее действенные способы физической защиты и их внедрение на других объектах.
Также во время Ставки обсудили контракты на поставку оружия и боеприпасов на ближайшее время и перспективу.
Обстрел Украины 29 марта
Ночью 29 марта Россия атаковала Украину ударными дронами и ракетами. Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении 26 ракет из 39 разных типов и 58 дронов из 60.
Всего оккупанты применили 99 средств воздушного поражения, из которых уничтожили 84.
На этот раз РФ снова атаковала объекты тепловой генерации в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях. Как сообщили в "Укрэнерго", в результате удара, повреждения получили тепловые гидроэлектростанции в Центральном и Западных регионах.
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