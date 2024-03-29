Війська РФ вночі цілилися в Канівську і Дністровську ГЕС

Президент України Володимир Зеленський розповів, що російські війська у ніч на 29 березня намагалися атакувати Канівську і Дністровську ГЕС.

Підсумки Ставки

Зеленський розповів про підсумки засідання Ставки, за скликання якої відповідав новий секретар РНБО Олександр Литвиненко.

Президент повідомив, що у цю ніч російські терористи знову били по українській енергетиці.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, голови правлінь «Укренерго» та «Нафтогазу» Володимир Кудрицький та Олексій Чернишов доповіли про завдану шкоду та відновлювальні роботи.

На засіданні обговорили найбільш дієві способи фізичного захисту та їх упровадження на інших об’єктах.

Цієї ночі свідомими цілями ворога стали Канівська та Дністровська ГЕС. Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині. Але тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні. Володимир Зеленський Президент України

Також під час Ставки обговорили контракти на постачання зброї та боєприпасів на найближчий час і на перспективу.

На перший план вийшла потреба в ППО. Через інтенсивність російських обстрілів необхідно швидше поповнювати запаси. Доручив посилити роботу з партнерами. Розраховуємо на їхню швидку реакцію. Поширити

Обстріл України 29 березня

Уночі 29 березня Росія атакувала Україну ударними дронами та ракетами. Повітряні сили ЗСУ повідомили про знищення 26 ракет з 39 різних типів та 58 дронів з 60.

Загалом окупанти застосували 99 засобів повітряного ураження з яких знищили 84.

Цього разу РФ знову атакувала об'єкти теплової генерації у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях. Як повідомили в "Укренерго", внаслідок удару, пошкоджень зазнали теплові гідроелектростанції у Центральному та Західних регіонах.