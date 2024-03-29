У Румунії біля кордону з Україною знайшли фрагменти російського БпЛА

На румунській фермі біля кордону з Україною було знайдено фрагменти безпілотника.

У Румунії виявили фрагменти безпілотника

Міністерство оборони Румунії повідомило, що ферма розташована недалеко від річки Дунай, яка розділяє Україну і Румунію на південно-західному краю України.

Кілька армійських пошукових груп було направлено на острів Велика Браїла для проведення розслідування. Місцеві жителі нібито чули "дивні звуки" і ділилися кадрами, на яких видно, як дрон падає з неба.

Увечері 28 березня було виявлено фрагменти, які, судячи з усього, належали повітряному пристрою, що впав на фермерську землю на Великому Браїловському острові, — заявили в Міністерстві оборони. Поширити

Міністерство оборони Румунії спільно зі спеціалізованими структурами системи національної оборони, громадського порядку і національної безпеки проводить розслідування інциденту відповідно до спеціальних оперативних процедур.

Масована атака 29 березня

Варто зазначити, що з вечора 28 березня Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски та рух "Шахедів", у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Під ранок окупанти запустили ракети з літаків Ту-95МС. Також було відомо про пуски ракет "Кинджал" з літаків МіГ-31К та балістики з Криму.

Ворожі ракети долетіли до західних областей, але головний удар ворога був націлений на Дніпропетровську та Черкаську області. Там атакована критична інфраструктура та об'єкти енергетики.

Також відомо, що росіяни атакували три ТЕС в Україні, внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання.