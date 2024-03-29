В Румынии у границы с Украиной нашли фрагменты упавшего БпЛА
Категория
Мир
Дата публикации

В Румынии у границы с Украиной нашли фрагменты упавшего БпЛА

дрон
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Источник:  Sky News

На румынской ферме у границы с Украиной были найдены фрагменты беспилотника.

В Румынии обнаружили фрагменты беспилотника

Министерство обороны Румынии сообщило, что ферма расположена недалеко от реки Дунай, разделяющей Украину и Румынию на юго-западном крае Украины.

Несколько армейских поисковиков было направлено на остров Большая Браила для проведения расследования. Местные жители якобы слышали "странные звуки" и делились кадрами, на которых видно, как дрон падает с неба.

Вечером 28 марта были обнаружены фрагменты, судя по всему, принадлежавшие воздушному устройству, упавшему на фермерскую землю на Большом Браиловском острове, — заявили в Министерстве обороны.

Министерство обороны Румынии совместно со специализированными структурами системы национальной обороны, общественного порядка и национальной безопасности проводит расследование инцидента в соответствии со специальными оперативными процедурами.

Массированная атака 29 марта

Следует отметить, что с вечера 28 марта Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках и движении "Шахедов", в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Под утро оккупанты запустили ракеты с самолетов Ту-95МС. Также было известно о пусках ракет "Кинжал" с самолетов МиГ-31К и баллистики из Крыма.

Вражеские ракеты долетели до западных областей, но главный удар врага был нацелен на Днепропетровскую и Черкасскую области. Там атакована критическая инфраструктура и объекты энергетики.

Также известно, что россияне атаковали три ТЭС в Украине, в результате атаки серьезно повреждено оборудование.

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