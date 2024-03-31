В Ровенской области из-за атаки РФ повреждены электроопора и акушерский пункт

В Ровенской области в результате ракетной атаки 31 марта повреждена электроопора и акушерский пункт.

Последствия атаки РФ в Ровенской области

Начальник ОВА Александр Коваль сообщил, что обломки воздушной цели повредили электросопротивление.

Он добавил, что на месте работают представители соответствующих служб. Электроснабжение обеспечено.

Также незначительные повреждения получил фельдшерско-акушерский пункт.

Другой информации о повреждении зданий или сооружений зафиксировано не было. Люди не пострадали. Поделиться

Ракетная атака на Украину 31 марта

Силы ПВО в ночь на 31 марта сбили 9 из 14 крылатых ракет, а также 9 из 11 ударных беспилотников, которыми РФ атаковала Украину.

Во Львовской области войска РФ атаковали объект критической инфраструктуры, который был целями атак 24 и 29 марта. Погиб мужчина, разрушено админздание.

В Одесской области обломки беспилотника вызвали пожар на одном из энергообъектов. Обесточены несколько населенных пунктов.

В Херсонской области россияне применили баллистику, КАБ и дроны. Попадание зафиксировано в законсервированном агропредприятии. Люди не пострадали.