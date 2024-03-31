Во Львовской области ракеты РФ разрушили админздание. Есть погибший

В ночь на 31 марта Россия атаковала объект критической инфраструктуры во Львовской области. Погиб человек, спасатели разбирают завалы.

Последствия атаки на Львовскую область

Начальник ОВА Максим Козицкий сообщил, что российские войска атаковали крылатыми ракетами тот же объект критической инфраструктуры на Львовщине, который был их целью 24 и 29 марта.

В результате атаки разрушено админздание.

Был пожар. Пожарные оперативно потушили ее. В результате атаки погиб один человек. Искренние соболезнования родным. Поделиться

Козицкий добавил, что спасатели разбирают завалы. Под ними могут быть еще люди.

Напомним, что утром 24 марта российские войска ракетами атаковали объекты "Нефтегаза" на западе Украины.

Ракетная атака 31 марта

Силы ПВО во время ночной атаки сбили 9 из 16 ракет и 9 из 11 беспилотников.

Целью россиян этой ночью были высоковольтные подстанции "Укрэнерго" в южном регионе. В Одессе падение обломков беспилотников повлекло за собой пожар на одном из энергообъектов.

В городе и близлежащих районах применили аварийные отключения.

На Херсонщине ночью армия РФ применила баллистику и управляемую авиационную ракету. Попали по законсервированному агропредприятию. Погибших и раненых нет