На Львівщині ракети РФ зруйнували адмінбудівлю. Є загиблий
Категорія
Україна
Дата публікації

На Львівщині ракети РФ зруйнували адмінбудівлю. Є загиблий

Максим Козицький / Львівська ОВА
Ракета

У ніч на 31 березня Росія атакувала обʼєкт критичної інфраструктури у Львівській області. Загинула людина, рятувальники розбирають завали.

Наслідки атака на Львівську область

Начальник ОВА Максим Козицький повідомив, що російські війська атакували крилатими ракетами той самий обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був їхньою ціллю 24 та 29 березня.

Унаслідок атаки зруйновано адмінбудівлю.

Була пожежа. Вогнеборці оперативно загасили її. Унаслідок атаки загинув один чоловік. Щирі співчуття рідним.

Козицький додав, що рятувальники розбирають завали. Під ними ще можуть бути люди.

Нагадаємо, що зранку 24 березня російські війська ракетами атакували обʼєкти "Нафтогазу" на заході України.

Ракетна атака 31 березня

Сили ППО під час нічної атаки збили 9 з 16 ракет і 9 з 11 безпілотників.

Ціллю росіян цієї ночі були високовольтні підстанції «Укренерго» в південному регіоні. В Одесі падіння уламків безпілотників спричинили пожежу на одному з енергооб’єктів.

У місті та прилеглих районах застосували аварійні відключення.

На Херсонщині вночі армія РФ застосувала балістику і керовану авіаційну ракету. Влучили по законсервованому агропідприємству. Загиблих та поранених немає

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