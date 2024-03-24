Ракетний удар РФ по Львівщині. Росіяни почали використовувати "сирійську тактику"

Вранці 24 березня армія РФ атакувала один і той самий об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області спочатку крилатими ракетами та/або "Шахедами", а потім за кілька годин завдали повторного удару "Кинджалами".

“Сирійська тактика”: армія РФ здійснює “подвійні” удари по Україні

24 березня 2024 російські загарбники вдарили аеробалістичними ракетами "Кинджал" по одному із об’єктів критичної інфраструктури на Львівщині. Цей сталося після оголошення нової повітряної тривоги о 9.31 ранку сьогоднішнього дня, після того, як була відбита нова масована атака ворога, за підсумками якої наші зенітники збили 18 КР та 25 "Шахедів".

Про це пише Defense Express.

Офіційно кількість відстріляних росіянами "Кинджалів" не заявлялась. Було лише повідомлення від глави Львівської ОВА Козицького про те, що зафіксовано два "прильоти" по об’єкту критичної інфраструктури, котрий уже зазнав ударів під час ранкового масованого обстрілу.

Але на підставі цього можемо зафіксувати, що у проміжку 21-24 березня 2024 року РФ застосувала мінімум 9 ракет "Кинджал".

Рашисти атакували один і той же об’єкт критичної інфраструктури спочатку крилатими ракетами та/або "Шахедами", а потім за кілька годин завдали повторного удару "Кинжалами".

Навряд чи російські військові в цьому епізоді могли лише за 3 з чимось години встигнути провести дорозвідку ураженого об’єкта, ухвалити рішення на повторний обстріл, підготувати до злету та підняти для атаки чотири МиГ-31К з ракетами "Кинджал". Поширити

Скоріш за все, агресор в цьому епізоді саме так все і планував: тобто перший удар крилатими ракетами та/або "Шахедами", а за кілька годин - другий удар "Кинжалами". Орієнтовно саме в той момент, коли на об’єкті можуть вже відбуватись пошуково-рятувальні та відновлювальні роботи, щоб збільшити кількість жертв та руйнувань.

Аналогічну тактику терору ворог уже використав під час ракетного удару по Одесі 15 березня 2024 року. Тоді РФ спочатку ударили по одному з об’єктів інфраструктури в місті, а за деякий час - балістичною ракетою "Іскандер" влучили туди ж, де вже відбувались пошуково-рятувальні роботи, і це збільшило кількість жертв (тоді загинула 21 особа, було поранено 73).

Таке "ноу-хау" в тактиці терору РФ "напрацювала" ще під час кампанії ударів по Сирії. Слід бути готовими, що тепер цю "сирійську" заготовку рашисти при обстрілах нашої інфраструктури можуть почати використовувати частіше, що може зокрема ускладнювати рятувальні роботи та відновлення пошкоджених об’єктів.

Атака на Львівську область

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що, попередньо є два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі.

Вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися у безпечне місце.

Раніше Козицький повідомив, що уночі ворожі «шахеди» та ракети атакували обʼєкт критичної інфраструктури у Львівській області, де виникла пожежа. Там працювали рятувальники.