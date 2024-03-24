Ракетный удар РФ по Львовской области. Россияне начали использовать "сирийскую тактику"

Утром 24 марта армия РФ атаковала один и тот же объект критической инфраструктуры во Львовской области сначала крылатыми ракетами и/или "Шахедами", а затем через несколько часов нанесли повторный удар "Кинжалами".

"Сирийская тактика": армия РФ совершает "двойные" удары по Украине

24 марта 2024 года российские захватчики ударили аэробалистическими ракетами "Кинжал" по одному из объектов критической инфраструктуры на Львовщине. Это произошло после объявления новой воздушной тревоги в 9:31 утра сегодняшнего дня, после того, как была отбита новая массированная атака врага, по итогам которой наши зенитчики сбили 18 КР и 25 "Шахедов".

Об этом пишет Defense Express.

Официально количество отстрелянных россиянами "Кинжалов" не заявлялось. Было лишь сообщение от главы Львовской ОВА Козицкого о том, что зафиксировано два "прилета" по объекту критической инфраструктуры, уже потерпевшего удары во время утреннего массированного обстрела.

Но на основании этого можем зафиксировать, что в промежутке 21-24 марта 2024 года РФ применила минимум 9 ракет "Кинжал".

Рашисты атаковали один и тот же объект критической инфраструктуры сначала крылатыми ракетами и/или "Шахедами", а затем через несколько часов нанесли повторный удар "Кинжалам".

Вряд ли российские военные в этом эпизоде могли всего за 3 с чем-то часа успеть провести доразведку пораженного объекта, принять решение на повторный обстрел, подготовить к взлету и поднять для атаки четыре МиГ-31К с ракетами "Кинжал". Поделиться

Скорее всего, агрессор в этом эпизоде именно так все и планировал: то есть первый удар крылатыми ракетами и/или "Шахедами", а через несколько часов — второй удар "Кинжалами". Ориентировочно именно в тот момент, когда на объекте уже могут происходить поисково-спасательные и восстановительные работы, чтобы увеличить количество жертв и разрушений.

Аналогичную тактику террора враг уже использовал во время ракетного удара по Одессе 15 марта 2024 года. Тогда РФ сначала ударили по одному из объектов инфраструктуры в городе, а через некоторое время баллистической ракетой "Искандер" попали туда же, где уже проходили поисково-спасательные работы, и это увеличило количество жертв (тогда погиб 21 человек, было ранено 73).

Такое "ноу-хау" в тактике террора РФ "наработало" еще во время кампании ударов по Сирии. Следует быть готовым, что теперь эту "сирийскую" заготовку рашисты при обстрелах нашей инфраструктуры могут начать использовать чаще, что может в частности усложнять спасательные работы и восстановление поврежденных объектов.

Атака на Львовскую область

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что предварительно есть два попадания в тот же объект критической инфраструктуры, в который оккупанты целились ночью.

Пожарных, тушивших пожар, вовремя предупредили об атаке. Они успели переместиться в безопасное место.

Ранее Козицкий сообщил, что ночью вражеские «шахеды» и ракеты атаковали объект критической инфраструктуры во Львовской области, где возник пожар. Там работали спасатели.