Силы ПВО сбили 18 воздушных целей при атаке РФ на Украину

Россия в ночь на 31 марта в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами камикадзе. ПВО сбило 18 враждебных целей.

В воздушных силах озвучили детали ночной атаки РФ на Украину

Как сообщили ПС, всего россияне выпустили:

14 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков Саратовской области);

11 ударных дронов Shahed (районы пусков Приморско-Ахтарск, Крым);

баллистическую ракету "Искандер-М" (Крым);

управляемую авиационную ракету Х-59 (Запорожская область).

Силы противовоздушной обороны уничтожили девять ракет типа Х-101/Х-555 и девять "Шахедов".

К отражению атаки привлекались зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны.

Что известно об атаке РФ на Украину 31 марта

31 марта россияне запустили ракеты из бомбардировщиков Ту-95 в Саратовской области. Вражеские ракеты атаковали западные области Украины.

Как отмечают воздушные силы, российские ракеты двумя отдельными группами пролетели через восточные и северные области в направлении Львовской и Ивано-Франковской областей.

По данным monitor, РФ более 2 часов атаковали украинские города.

Силы обороны Юга сообщили, что россияне также атаковали юг Украины дронами Shahed ночью. Они целились по энергетической инфраструктуре Одесщины и агропромышленным мощностям Херсона.